Un tesoro para exportar

Quizás sea necesario analizar cómo está la Argentina en el mundo.Un mundo que necesariamente debemos compartir con muchas potencias, potencias que no podremos igualar teniendo a un Messi, un Maradona, un Fangio, un Del Potro, uno de los clásicos del fútbol mas pasionales del mundo… entre otras figuras.Pero algo sucedió. Y es necesario que entendamos lo que pasó, porque esta demasiado claro. Veamos.La potencias mas importantes del mundo son: EE.UU., donde existe una fuerte tendencia al tener y poseer bienes materiales. Con una relación directa con Dios sin intermediarios.Europa, con una tendencia muy fuerte hacia un sistema de crecimiento económico, pero acompañado de una ausencia de fe notoria.China, con raíces muy distintas a las que hoy nos muestra. Hoy China deja ver claramente su enamoramiento a un sistema capitalista y esta intentando colonizar al mundo a través del mismo.Rusia que no puede evitar mostrar su poder y rigidez y no se preocupa en mostrarse atea.Estas son algunas de las potencias con las que Argentina comparte este planeta Tierra junto a los demás países.Ya todos sabemos que el mundo entero está en una época muy tensa. Cada vez cuesta más compartir este planeta con un sano equilibrio.Pero es necesario que veamos que a esta tensa situación que el mundo está viviendo Dios le envió un claro mensaje.Y utilizó a la Argentina para darlo. Un día Dios decidió que Francisco sea el Papa¡!Y ese es un claro mensaje de que el mundo está necesitando lo que Argentina tiene.En Argentina, todavía, se defiende a la familia, todavía se lucha por la vida, todavía se defiende los valores, lo natural, en Argentina la gente tiene fe, pide milagros, se llenan los santuarios, las parroquias están vivas, Argentina una y otra vez se levanta de cada caída, Argentina tiene tradiciones que todavía se respetan, y eso es lo que necesitan las potencias y el mundo y nosotros lo tenemos… Mas halla de que nos guste o no el papa Francisco, a través de El. Dios nos habló claro a nosotros y al mundo... Sería bueno cuidar lo que tenemos, no perderlo y exportarlo más, exportar la defensa de la vida, el respeto por las tradiciones, la vida parroquial, de los santuarios y congregaciones, exportar mas la fe. Y cuidarnos de dejar entrar a nuestras familias las culturas de muerte, el ateísmo, la excesiva ambición.Hoy Argentina puede exportar paz…solo tenemos que dejar de avergonzarnos de ser argentinos y vivir como tal.