La BH sigue sin ganar

Anoche comenzó a disputarse la quinta fecha de la Liga Provincial de Básquetbol “Copa Santa Fe”. De los 3 representantes rafaelinos, jugó solamente uno, y fue Ben Hur en el Coliseo del Sur, quién recibió la visita de Peñarol de Elortondo en uno de los partidos correspondientes a la Zona C. Y el resultado para los locales fue el mismo, otra derrota, la quinta consecutiva. Esta vez fue por 85 a 76, con parciales de 10-20; 32-40 y 50-60. En el elenco de Cristian Losano no alcanzaron los 19 puntos de Darío Burkett viniendo desde el banco, mientras que Facundo López anotó 14, Hernando Aveldaño 15 y el reaparecido Martín Rocchia 11. Por el lado de la visita, lo mejor estuvo en Villa y Garante con 18, Montoli 15 y Garbocci 13.Los otros resultados que se registraron anoche por la Zona C fueron estos: Atlético Sastre 97 vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe 87 y El Tala de Rosario 91 vs. Unión de San Guillermo 77.Cabe consignar que tanto Atlético de Rafaela como 9 de Julio verán acción este domingo. La Crema irá por una nueva victoria en uno de los duelos de la Zona A. La escuadra de Marcelo Miretti, que ha ganado los tres encuentros que disputó, se presentará en Gálvez ante CECI a las 20.30. Por su parte, el León, que buscará su primer triunfo, visitará en el mismo horario a Independiente de Chañar Ladeado por la Zona B.