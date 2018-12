Fiscales con la prensa

Finalizada la Junta de Fiscales, Baclini, Vigo, Arietti y Serjal brindaron una conferencia de prensa."Manifestamos nuestro vehemente repudio a lo ocurrido. Una agresión como la que sufrió ayer (por el jueves) el fiscal Loyola no puede volver a pasar", sostuvo Baclini. "Ataques como el que sufrió el fiscal demuestran el desarrollo de la actividad de investigación del MPA contra bandas delictivas organizadas. El MPA persigue delitos, y este tipo de situaciones no pueden ser un condicionamiento a nuestro trabajo", agregó."El MPA está solidarizado con la actuación de todos sus fiscales. Si bien ya venimos trabajando en algunas cuestiones relacionadas a su seguridad, esta agresión marca un antes y un después. A partir de ahora trabajaremos en profundizar la seguridad de los edificios del MPA y de los tribunales penales", anunció Baclini."También pensaremos en medidas de seguridad puntuales para las salas de audiencias y para los pasillos de los tribunales y de las fiscalías. Además, deben evitarse todo tipo de situaciones de negligencia como puede ser dejar objetos contundentes cerca de los imputados. Este será un planteo que haremos a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y al Poder Ejecutivo", informó.“Hay que empezar a pensar -continuó Baclini- […] que nuestras salas de audiencias tienen una organización, una forma y un diseño que es bastante común, sin medidas de seguridad puntuales, y hay que observar la relación que tiene el público, con el fiscal y con el juez, que están muy cerca sin ningún tipo de limitación, y la relación como ocurrió en este hecho que el imputado pueda tener donde hay un metro y medio de distancia con el fiscal y con el juez. Todo esto genera que deban articularse medidas de seguridad particulares en las salas, como en los lugares donde pueda haber contacto con los familiares que generan algún tipo de agresividad ”, indicó.“Esto no se puede dejar pasar porque nosotros perseguimos delitos. Algunas de las cosas que se podrían implementar son videoconferencias con los imputados o revisar el tema de las esposas”, remató Baclini.En tanto, el fiscal regional de Rafaela Diego Vigo, aseguró asimismo que, “[luego de la agresión] inmeditatamente se dispuso una investigación de oficio, es la primera vez que la Unidad Fiscal de Rafaela inicia una investigación con una escena del hecho dentro de una sala de audiencias lo que habla de la gravedad institucional de que haya un hecho delictivo en la sede de Tribunales”.