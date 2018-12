Enérgico repudio institucional a la agresión al fiscal Loyola

En repudio a la agresión con amenaza de muerte sufrida por el fiscal Guillermo Loyola en una audiencia de medidas cautelares en los tribunales de Rafaela -hecho que cobró resonancia nacional en el plano periodístico-, y mostrando solidaridad y cohesión de los miembros del Ministerio Público de la Acusación de la provincia con su colega atacado; se reunieron ayer en Rafaela en una reunión extraordinaria encabezada por el fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, los fiscales regionales de Rafaela -Diego Vigo-, Santa Fe -Carlos Arietti y Rosario -Patricio Serjal-. Por cuestiones de distancia y a último momento desistieron de estar presentes los fiscales regionales de Venado Tuerto y Reconquista.

Baclini adelantó que se informará formalmente de lo ocurrido al fiscal Guillermo Loyola, a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Ejecutivo provinciales, y se solicitará que se profundicen las medidas de seguridad para los fiscales durante las audiencias.

Recordamos que el jueves, el fiscal Guillermo Loyola de la Unidad Fiscal Rafaela del MPA participaba de una audiencia oral y pública de medidas cautelares, donde solicitaba la prisión preventiva para Edelvino Horacio "Yiyo" Ramallo, de 33 años -quien estaba sentado a un metro y medio de distancia de Loyola-, un delincuente que se encuentra preso en la cárcel de Coronda, con condena hasta el año 2032, después de haber sido enjuiciado por la justicia federal de Santa Fe y las provinciales de Córdoba y Santa Fe.

En los momentos previos al ataque en el cual Ramallo le arrojó con violencia un cesto de la basura metálico -de aluminio- en la cabeza del fiscal Loyola desde esa corta distancia, el imputado estaba siendo encartado por haber cometido una docena de nuevos hechos delictivos desde la cárcel.

A Ramallo se le atribuyen ahora, además de los ya juzgados, los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego en calidad de instigador (dos hechos); un abuso de armas también en calidad de instigador; coacciones (dos hechos) y amenazas (6 hechos), todos ellos planeados y ordenados estando alojado en la cárcel de Coronda, donde actualmente purga las condenas mencionadas hasta 2032.

Ramallo no estaba esposado, y el lugar que ocupaba en la sala llegaba escasamente a un metro y medio de dónde se ubican los fiscales, sin dudas una proximidad demasiado peligrosa.

Si bien es cierto que en estas audiencias custodian al imputado al menos dos policías, parece que es hora de revisar ciertas licencias y que el individuo acusado, al menos esté esposado durante las audiencias; o bien se agranden las salas para disponer de mayor espacio.

Cabe destacar que en el transcurso del evento de los fiscales provinciales, en horas del mediodía, el fiscal Guillermo Loyola se hizo presente, y que aún se muestra un tanto conmovido por lo vivido, siendo que en los próximos días se tomará un periodo de descanso para recuperarse física y anímicamente de lo sucedido.

Asimismo, desde la Fiscalía local se convocará a "Yiyo" Ramallo a una nueva audiencia imputativa donde se le endilgarán los delitos resultantes de su conducta con Loyola, ya sea tanto la agresión con el cesto de basura en sí mismo, como las amenazas mortales proferidas, con lo cual el sujeto sigue sumando hechos delictivos que agravan su condena.



GRAVEDAD

INSTITUCIONAL

En la reunión extraordinaria de fiscales regionales del MPA en Rafaela -Junta de Fiscales del MPA- esta manifestó su firme repudio a la agresión que le propinó el detenido Ramallo al fiscal Guillermo Loyola.

Finalizada la Junta de Fiscales, Baclini, Vigo, Arietti y Serjal brindaron una conferencia de prensa (ver nota relacionada).

Asimismo, desde la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Regional Nº 1 Santa Fe, declararon públicamente que, “repudiamos el ataque recibido por parte del Dr. Guillermo Loyola en el marco de una audiencia celebrada en los Tribunales Rafaelinos. Expresamos nuestra solidaridad con nuestro colega y solicitamos a los responsables brindar seguridad para el desarrollo de nuestra labor que asuma el compromiso de extremar los esfuerzos por mejorar las condiciones hoy existentes. El nuevo sistema procesal penal hoy nos pone de frente a los imputados, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto, para cumplir con los principios de transparencia, inmediatez, y oralidad entre otros, pero ello no puede suceder a cualquier costo.

“Repudiamos asimismo los nuevos ataques a los edificios de la Justicia Penal de Rosario, todo lo cual demuestra un estado de situación de gravedad institucional”, expresaron.

Otras instituciones de la provincia y el país manifestaron además su repudio por lo sucedido.

En la página www.mpa.santafe.gov.ar se pueden descargar los documentos elaborados por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal; la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (Regional 1); la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (Zona Sur); el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Zona Norte); y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.



MINISTERIO

DE SEGURIDAD

Durante la conferencia de prensa y ante una consulta periodística, Jorge Baclini hizo referencia al Ministerio de Seguridad de la Provincia y sostuvo: “El Ministerio de Seguridad se comunicó y se mostró solidario en relación a la actuación del fiscal, y también ofreció todas las posibilidades de coordinar algunas actividades de diseño político de medidas de seguridad. También tenemos que pensar en protocolos de seguridad que sean permanentes y que tengan un control donde esto no se vaya relajando. Los contextos donde trabajamos son contextos críticos”, precisó Baclini.