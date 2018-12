El ex novio de Thelma Fardín salió a desmentir a Darthés

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El actor Juan Guilera, ex novio de Thelma Fardín, aseguró ayer que si algo bueno puede surgir de la denuncia de la actriz por presunta violación es que "la próxima vez lo van a pensar dos veces" quienes cometen estos delitos en el mundo del espectáculo. .

Guilera explicó que Juan Darthés, acusado por Fardín de haberla violado en un viaje laboral a Nicaragua cuando ella tenía 16 años, lo llamó el lunes -después de no hablar diez años- porque sabía que al otro día, el martes, iba a ser denunciado públicamente.

"Lo principal para mí fue aportar un dato que es el llamado que él (Darthés) me hizo 24 horas antes de la declaración de Thelma", dijo el actor en una breve conferencia de prensa en el canal de televisión donde se encuentra trabajando.

El actor dijo que "toda la llamada fue rara" y explicó que le pareció que era "muy importante" revelárselo a Fardín: "Entonces apenas sucedió intenté comunicarme con Thelma. Tardé un montón porque no tenía su número de teléfono porque hace diez años que no hablaba con ella".

"Hablé con ella y me puse a su entera disposición porque yo la apoyo por completo. Entonces me pareció que ella y su abogada tenían que saber sobre este llamado", sostuvo el actor ante la prensa.

Guilera detalló que Darthés lo llamó "con el tono amistoso de siempre" desde el celular de uno de sus hijos: "Me dijo 'la estoy pasando muy mal porque me enteré que mañana Thelma va a hacer una denuncia por violación contra mí'".

Según el relato de Guilera, Darthés le preguntó si él seguía en contacto con la actriz y si recordaba que en un momento de la gira (en la que se habrían registrado los hechos denunciados) ellos habían charlado que la entonces menor "tenía fantasías" con el hombre de 45 años en ese momento.

"No, no te dije eso", le respondió Guilera y le aclaró que no se podía acordar de una supuesta charla que habrían mantenido hace diez años en el marco de una gira con la producción de la ficción "Patito feo" por Nicaragua.