Santiago Paz, a Ben Hur

El próximo lunes, el volante Santiago Paz, de 22 años, se sumará a los entrenamientos junto con el resto del plantel que conduce Carlos Trullet con vistas al Torneo Regional Amateur que se pondrá en marcha el 27 de enero. Paz se inició futbolísticamente en el CADI de Rincón, luego jugó en Santa Fe Fútbol Club y los últimos cinco años lo hizo en Atlético de Rafaela, donde tuvo muy poca participación en este último año. Cabe recordar que los restantes refuerzos que se sumaron hasta el momento son el defensor ex Sarmiento de Resistencia, Luis Ybañez; el delantero ex Libertad de Sunchales, Nahuel Vera; el volante ex Brown de San Vicente, Pablo Pavetti; el volante ex Peñarol de Rafaela, Leonardo Ochoa; el volante ex San Martín de Progreso, Ignacio Ynfante; el volante ex Libertad de Sunchales, Ezequiel Saavedra, y el arquero ex Quilmes, Matías Astrada.



¿MONTIEL Y SPECK?

Mientras se espera que el “Negro” Paz se sume a la BH, hay otros dos nombres de Atlético que también están en la mira del Lobo y que podrían transformarse en refuerzos. De hecho, hay negociaciones avanzadas y la semana que viene se resolverían. Se tratan de los volantes Diego Montiel, de una larga inactividad, y Nahuel Speck, quien llegó en calidad de refuerzo a la Crema a mitad de año procedente de Gimnasia de La Plata y que solamente jugó algunos minutos en Copa Santa Fe.



SIN AMISTOSO

Mientras tanto, el amistoso que debían disputar ayer en Sunchales el local Unión y Ben Hur fue suspendido a raíz del temporal que azotó la zona en la madrugada del viernes. Por la tarde, los jugadores de la BH entrenaron en el club y le dieron continuidad a la segunda semana de pretemporada.