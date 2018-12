Talleres enfrentará a San Jorge

El jueves se llevó a cabo la reunión de la Federación Santafesina de Fútbol, oportunidad en que se definieron los cruces para la Copa Federación 2019. Nuestro representante de la Liga Rafaelina de Fútbol, Talleres de María Juana, recientemente ascendido a Primera A, se topará con Atlético San Jorge. El partido de ida se jugará en María Juana el domingo 27/01 con horario a confirmar. En tanto que la revancha será en Jorge el domingo 03/02. Para Talleres será una jornada histórica ya que después de muchos años participará de un Torneo a nivel Provincial, mérito obtenido luego de haberse consagrado Campeón Absoluto de la Primera B y haber conseguido el Ascenso a la máxima categoría de la Liga. Además le servirá para prepararse a lo que será el Torneo 2019 de Primera A. No será nada fácil ya que enfrentará a un Atlético San Jorge que viene de consagrarse Campeón de las últimas tres ediciones de la Copa Federación.El ganador de la Fase de Talleres vs. Atl. San Jorge se enfrentará con el ganador del cruce entre los representantes de la Liga Sanlorencina (Bº Quinta) vs. Liga Totorense (Def. Centeno). En esta Copa participan 16 clubes de toda la Provincia jugando partidos a ida y vuelta. En cada una de las etapas se obtendrá al ganador, en primer lugar por puntos obtenidos entre sí, luego diferencia de gol y de persistir el empate con tiros del punto del penal. Es importante destacar que los que lleguen a Semifinal obtendrán un lugar en la Copa Santa Fe 2019. Además, en la Federación se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, renovando el mandato como Presidente el Sr. Carlos Lanzaro.En tanto, la LRF felicita a Darío Suarez por haberse recibido de Árbitro Nacional de Fútbol, luego de cursar la carrera durante 4 años. Se trata de un joven árbitro de nuestra Liga que se suma a la lista de los jueces nacionales que se proyectan desde nuestro fútbol.