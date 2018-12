Angelici decidió "hacer un cambio"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, confirmó ayer que el club "decidió hacer un cambio" y por ese motivo no le renovó el contrato al entrenador Guillermo Barros Schelotto, y aclaró que hasta el momento no habló con ningún posible reemplazante. "Tengo que agradecerle. Es un sentimiento amargo que tengo, por el bicampeonato y haber peleado esta Copa Libertadores hasta la última instancia. Nadie más que el hincha de Boca, el cuerpo técnico y los jugadores querían ganar esta Libertadores. Tenemos que empezar el año con un cuerpo técnico nuevo", sentenció Angelici en una conferencia de prensa que encabezó junto a Guillermo Barros Schelotto.

Precisamente el "mellizo" afirmó que "es la mejor decisión para Boca" el hecho de que no continúe siendo el entrenador del club "xeneize", luego de tres años. Angelici dijo que asumió "con mucho dolor y tristeza no haber podido ganar la Copa: siento angustia, un sentimiento amargo y gran desilusión". En tanto, aclaró que no habló con ningún entrenador para que ocupe el puesto dejado vacante por el "mellizo", pese a que en los medios "se dijeron muchos nombres". "Hemos charlado con el cariño y el afecto con Guillermo y Gustavo. El club tuvo que tomar una decisión, y tenemos que empezar el año haciendo un cambio, buscando un cuerpo técnico y empezar con un cuerpo técnico nuevo. No es un adiós, sino un hasta pronto. Guillermo es ídolo como jugador y entrenador, porque dejó dos estrellas", sentenció.



“QUIERO IRME EN PAZ”

"Más allá del dolor de no haber conseguido el gran objetivo de este año, me voy con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para conseguirlo. Es lo mejor para Boca la decisión que tomamos", afirmó el "mellizo" en la conferencia de prensa que dio junto a Angelici en la Bombonera. El DT dejó su cargo luego de tres años en el club, con el que consiguió dos títulos de la Superliga 2016 y 2017, pero no logró la Copa Libertadores, en donde llegó a semifinales (2016) y la final (2018). En tanto, agradeció a la dirigencia auriazul, a los empleados del club y a los jugadores que estuvieron bajo su conducción, pero en especial le dejó un saludo especial a los hinchas. "Hoy prefiero evitar contestar porque di todo. No quiero tener razón. Quiero irme en paz con el hincha. Le deseo lo mejor para Boca y le dejo mucho afecto y cariño a los hinchas", enfatizó visiblemente emocionado.



¿Y AHORA?

Hace ya un tiempo, la línea que siguió la dirigencia del club de la Ribera fue la de contratar a ídolos del club para que manejen el rumbo del plantel profesional, con Carlos Bianchi, Rodolfo Arruabarrena y el propio Guillermo como exponentes de esto. Hoy, la idea de la cúpula dirigencial es la de elegir un técnico por fuera del club, sin vínculos fuertes con la gente. Así, disminuyen las chances de entrenadores como Martín Palermo, con quien Boca no se comunicó pese a que su representante aseguró que está listo para el desafío. Por otro lado, comienzan a tomar fuerza los nombres de José Pekerman, Luiz Felipe Scolari y Antonio Mohamed como posibles sucesores del Mellizo. Precisamente, es Pekerman quien asoma como principal candidato. De buen trabajo en la selección de Colombia y con una gran trayectoria en selecciones nacionales, es un técnico que le interesa a la dirigencia Xeneize. De todas maneras, si bien la idea es confirmar al entrenador antes de fin de año, nada parece indicar que el tema se resuelva en los próximos días.



OPERARON A GAGO

El mediocampista de Boca, Fernando Gago, fue dado de alta ayer tras haber sido operado de la grave lesión que sufrió en el tendón de Aquiles. Caminando ayudado por una muletas, el jugador de Boca de 32 años se retiró de la clínica del barrio porteño de Recoleta en donde fue operado por el médico del plantel José Batista. El futbolista sufrió la grave lesión en el segundo tiempo del alargue de la final ante River por la Copa Libertadores, que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu y que terminó con el triunfo "millonario" por 3 a 1. Gago fue operado de manera exitosa de una ruptura insercional del tendón de Aquiles derecho y tendrá un período de recuperación que podría llegar a los seis u ocho meses. Gago se retiró de la clínica acompañado de su esposa, la extenista Gisela Dulko, a bordo de su auto y ahora deberá hacer reposo hasta que comience con el período de recuperación propiamente dicho. Lo que aún no se ha informado, ni el jugador lo comunicó tampoco, es si continuará ligado al fútbol o si bien esta nueva lesión lo haría a dejar la actividad.



¿SE VA MAGALLAN?

En tanto, el defensor de Boca, Lisandro Magallán, continuaría su carrera en el Ajax de Holanda y de esta manera sería el primero de los futbolistas en irse tras la derrota frente a River en la final de la Copa Libertadores. Si bien todavía faltan definir algunos detalles y deben cruzarse los contratos entre los clubes, el futbolista de 25 años se iría a la entidad holandesa por una cifra cercana a los 10 millones de euros. Según se informó, una parte del pase de Magallán pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo cual a Boca le quedarían alrededor de seis millones de euros. El jugador arribó a Boca en junio de 2012, tuvo un paso a préstamo en Defensa y Justicia en 2016 y después de unos meses de regresar a Boca se quedó con el puesto de marcador central. Magallán fue titular en el mencionado encuentro frente a River en Madrid y, en caso de que se concrete su salida, los que pelearán por su lugar serán Leonardo Balerdi y Paolo Goltz.