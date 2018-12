Nico González despidió su gran año con su Peña

Fue la tercera Peña del año, es verdad, pero la del jueves en el Club Atlético Almagro tuvo connotaciones diferentes, porque, entre otras cosas, le permitió a Nicolás González festejar, acompañado de su gente, el cierre de su mejor año en el Turismo Carretera.

La convocatoria fue muy importante y el piloto rafaelino disfrutó plenamente de una noche especial, en la que los agradecimientos ocuparon un lugar destacado.

Funcionarios municipales y provinciales, auspiciantes, integrantes de su grupo de apoyo y simpatizantes, le otorgaron un marco particular al encuentro, en una jornada agobiante en lo climático y emotiva en su desarrollo.

Nico agradeció, en el transcurso de la reunión gastronómica, a quienes hicieron posible su asistencia perfecta en un campeonato que por diferentes motivos, pero esencialmente por cuestiones presupuestarias, tuvo muchísimas bajas.

En un momento destacó que "haber terminado en el puesto 19 no deja de ser significativo, teniendo en cuenta que hay varios equipos con mayor potencial y sobre todo, con una gran experiencia en la categoría" y agregó que "estoy conforme, no puedo negarlo, pero he tenido oportunidades muy claras de poder estar más adelante, en particular en el cierre de la Etapa Regular, cuando estuve muy cerca de ingresar a la 'Copa de Oro' en la carrera de Paraná".

Rubén González, presidente de la empresa A&P y propietario del equipo para el que corre Nicolás, recordó que "hace varios años que venimos acompañando la trayectoria de un gran piloto, pero fundamentalmente una excelente persona, que los chicos deben tomar como un verdadero ejemplo por todo lo que ha tenido que luchar para ocupar hoy un lugar entre los mejores y en la categoría más importante del automovilismo nacional".

Alcides Calvo, senador por el Departamento Castellanos, señaló que "para la ciudad y toda nuestra región, lo que está realizando Nicolás se constituye en un legítimo orgullo, y en esta noche tan especial, se ve claramente reflejado el cariño que supo ganarse de parte de toda la gente que lo está acompañando en su ascendente trayectoria deportiva".