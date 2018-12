Minibuses: hay gestiones con la Provincia y Nación por ingresos

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION).- La Municipalidad de Rafaela está realizando gestiones a contrarreloj para poder conseguir recursos para el sistema de transporte público de pasajeros. En las próximas semanas se podrían rubricar convenios tanto con la Nación como con la Provincia para poder recuperar parte de los 25 millones de pesos anuales que, a partir de enero, se dejarán de recibir.Así lo confirmó el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, Ing. Daniel Ricotti. En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el funcionario local declaró: "tuvimos dos reuniones. Una junto al Intendente, viajamos a Buenos Aires y estuvimos reunidos con el Secretario de Transporte, Luis Molouny. Y esta semana, el lunes, estuve reunido en Santa Fe primero y después en Rosario, con el Secretario de Transporte de la Provincia, Pablo Jukic. Faltan los trámites administrativos, pero hay un canal de diálogo y de trabajo para que el subsidio que tuvimos durante el año -que el Gobierno Nacional lo retiró y a partir de enero no va a venir más- podamos ir compensándolo con acuerdos tanto con Provincia como con Nación. Estamos analizando la posibilidad de la firma de algunos convenios"."La Provincia lo está haciendo con todas las ciudades. Un porcentaje del dinero que se recibía -sin ajuste por inflación- va a ser compensado por la Provincia. Esperemos que ese porcentaje sea lo más alto posible. En algunas provincias dice que llegará al 100%. En Santa Fe llegaría a un 50%", dijo Ricotti."En Nación estamos tratando de ver si se puede conseguir algo en el Fondo de los 1500 millones (que es para las ciudades con SUBE), que no es de transferencia automática, sino a partir de una ecuación económica-financiera que de resultado negativo. Hay que hacer una presentación, hay que ver si se amerita a que pueda haber una compensación", indicó."Hay que ver si todo lo otro que se pierde, si se puede modificar la tarifa o encontrar algún otro fondo de aporte para no trasladarle el costo al usuario, que ya viene golpeado", señaló el funcionario local."Lo que estamos calculando es que si todo se da como esperamos y firmamos los convenios con Provincia y Nación, compensaríamos -con suerte- un 60% de lo que se recibió en noviembre", indicó. ¿Qué pasará con el 40% restante? Queda definir si saldrá de Rentas Generales,-es decir, que lo pagaremos todos los rafaelinos- o va al boleto -y lo pagan los usuarios de los minibuses-. ¿A cuánto se podría elevar el boleto? Todavía no se hizo el cálculo. "Cuando tengamos cerrado todo -que esperamos que sea en las próximas semanas- podremos hacer números. Ya nos enviaron los borradores y estamos al aguardo de poder avanzar", dijo Ricotti, quien no descartó la posibilidad de que lo deba ratificar el Concejo Municipal, lo cual derivaría en alguna extraordinaria.SUBA DEMORADA"La nueva tarifa ya debería estar siendo aplicada", indicó Ricotti. "Ya está la ordenanza, el decreto del Intendente. Hemos elevado el recambio de tarifa a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), luego de la revisión se la manda a SUBE. Recién ahí cambian dentro del sistema el descuento del saldo de la tarjeta. El trámite nacional no se ha terminado. Estamos a la espera. Supongo que en la última semana del año ya se va a pagar el nuevo precio del boleto", indicó Ricotti.HASTA EL 18 DE ENEROEl próximo 18 de enero será el último día a partir del cual se podrá usar la Tarjeta Electrónica de Pasajeros (TEP). A partir de ese momento, solo se podrá usar la SUBE. "A partir de ese día -y por contrato es esa fecha- la TEP saldrá de circulación. Para que no ocurra que la gente se quede con saldo en la tarjeta, desde hace más de un mes se han levantado los puestos de recarga de la TEP y solamente se puede pagar con las cargas remanentes", indicó Ricotti, quien estimó que mucho más de la mitad de los usuarios ya terminó sus saldo en la TEP.