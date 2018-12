Se definen los rivales

Real Madrid y River Plate, los favoritos del Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos 2018 y clasificados directamente a semifinales, conocerán este sábado tras los cuartos de final del torneo la identidad de sus primeros rivales en la competición.Las Chivas de Guadalajara mexicanas y el Kashima Antlers japonés abrirán la batalla a las 13.00 GMT (10 de Argentina) en el estadio de Al Ain para decidir el rival del Real Madrid el miércoles 19 en Abu Dabi, mientras que el Al Ain emiratí y el Esperanza tunecino se enfrentarán desde las 16.30 GMT (13.30 de Argentina) en el mismo escenario, en su caso para ganarse un hueco en la semifinal que tendrá lugar el martes 18, igualmente en Al Ain, con el River Plate argentino como principal adversario.Después de que el Al Ain abriera el torneo el miércoles eliminando al Team Wellington neozelandés en la ronda preliminar (4-3 en penales tras empate 3-3), el Mundialito entra en su semana decisiva, la que le conducirá a la gran final del sábado 22 en Abu Dabi. "Mi único reto es ganar el Mundial de Clubes, un título importante para todos nosotros", avisó el croata del Real Madrid Luka Modric en palabras publicadas este viernes en la web de la FIFA. Modric fue elegido el mejor jugador del anterior Mundial de Clubes y ha vivido un año de ensueño en la temporada de premios (Balón de Oro, The Best FIFA, premio anual de la UEFA, mejor jugador del Mundial de Rusia...). Un éxito en Emiratos coronaría su espectacular 2018.El Real Madrid ha ganado tres Mundiales de Clubes en su formato actual (2014, 2016, 2017), lo que le hace estar en cabeza del palmarés, igualado con el Barcelona, al que ahora puede dejar atrás. Pese a que el reto de poder jugar contra el Real Madrid es un aliciente difícil de olvidar, en las Chivas prefieren no hablar mucho del equipo español y centrarse en el partido del sábado contra el Kashima Antlers, conscientes de que una derrota ante los nipones les privaría de esa soñada semifinal.