Scocco entrena a la par

Buena noticia para River a cuatro días del debut en el Mundial de Clubes. Se venía diciendo en Emiratos que venía bien con la recuperación y que había optimismo, y se confirmó en la práctica de este viernes. Ignacio Scocco trabajó como uno más y todo apunta a que podrá estar en el banco el martes, contra el ganador de Al Ain y Esperance de Túnez. No juega desde el 3 de noviembre por un desgarro y es ideal que vaya como suplente. Lo negativo viene por el lado de Rodrigo Mora, quien venía dolorido de la cadera que fue operada: el jueves no hizo nada y este viernes no estuvo en la práctica, ya que se quedó en el hotel haciendo kinesiología. Habrá que ver cómo sigue con el dolor. Del resto, todos en condiciones de jugar el martes. Gallardo no paró equipo y este sábado irán todos a ver el partido del que saldrá el rival del martes.El mediocampista Exequiel Palacios aseguró ayer que pretende quedarse "un poco más en River" para "disfrutar de lo que viene" en cuanto al futuro del elenco de Núñez que el próximo martes jugará la semifinal del Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos. "Mi idea es quedarme en River y disfrutar de lo que viene. Lo tengo que hablar con mi representante (Renato Corsi), pero mi idea es quedarme un tiempito más", señaló el futbolista en diálogo con la prensa. Previamente, en declaraciones a Sportia, Corsi se refirió a la transferencia de Palacios al Real Madrid y manifestó: "Él se quiere quedar hasta junio y no se quiere ir por la cláusula". "Nosotros pusimos una condición y es la de no irnos por la cláusula. Después del Mundial de Clubes se va a empezar a hablar de números. Es una posibilidad cerrar el acuerdo ahora y que se vaya en junio porque ahí arrancaría de cero en la pretemporada mientras que, si se va ahora, arranca con el campeonato empezado", explicó. Palacios señaló luego: "Estamos contentos disfrutando de donde estamos y sabiendo que en este club hay que ir por más siempre. Es un sueño para mí y un privilegio estar acá, por eso estoy disfrutando de cada momento".