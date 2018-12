Fenestraz probó un Audi del DTM

Sacha Fenestraz, junto a otros pilotos, como el ruso Sergey Sirotkin, fue invitado por el equipo Audi de DTM a girar en el circuito de Jerez de la Frontera para probar el Audi RS5 de la categoría DTM.

Y si bien nunca había conducido un auto de Turismo, el piloto franco-argentino no desentonó y sorprendió con las dos simulaciones de carrera que le encomendaron. "Estaban muy contentos de mi manejo porque no conocía el auto para nada. Me llamaron tarde y no me pude preparar ni entrenar en nada para la prueba", expresó Sacha.

"Me dijeron que la primera simulación de carrera fue la mejor que tuvieron toda la semana, que fue increíble lo regular que pude ser. Creo que de promedio era casi un segundo y medio más rápido por vuelta que Sirotkin y que algunos otros pilotos de Audi. La segunda simulación fue aún mejor, así que todo fue muy positivo", agregó.

Fenestraz, de 19 años, tiene chances de sumarse al DTM en la próxima temporada, aunque quiere que su futuro continúe en los monopostos y apunta a la Fórmula 3 Japonesa.

"Creo que en este momento de mi carrera deportiva todavía tengo un poco de tiempo para pasar a los autos con techo, aunque sea una muy buena opción, porque el DTM es algo increíble", concluyó.