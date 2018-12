Marino negó la acusación

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El senador nacional por La Pampa de la UCR Juan Carlos Marino negó ayer la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual que hizo una empleada del Congreso y les anticipó a sus colegas del oficialismo que se pondrá "a disposición de la Justicia".

Así lo aseguró el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien también señaló que Marino "va a declinar sus fueros" frente a la denuncia, aunque la Justicia puede avanzar en la investigación más allá de su condición de legislador.

En tanto, el Comité Nacional de UCR no hizo comentarios en forma oficial, pero habló al respecto el vicepresidente del partido, Federico Storani, que anticipó que le pedirán "su versión de los hechos" y después dejarán "actuar a la Justicia".

"El senador Marino dice que eso no es verdad, que se va a poner a disposición de la Justicia y que va declinar sus fueros", subrayó Pinedo.

En declaraciones a radio Continental, señaló que "en ningún caso" la Cámara alta hará "un linchamiento de alguien" ni tampoco "una protección corporativa".

Luego de la denuncia penal que presentó Claudia Guebel, una empleada del Congreso que se desempeñó hasta hace tres meses como asesora de Marino, Pinedo sostuvo que "no hay palabras para hechos como los que se describen", aunque dijo no saber "si son así o no".

Guebel, de 51 años, radicó su acusación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 4 y relató: "Empecé a recibir mensajes de WhatsApp a mi teléfono celular desde su teléfono celular (por Marino) en los que me decía ¿´Dónde estás? ´, ¿´Dónde vivís?´, ´Voy a estar por allá, me doy una vuelta´ ´Preparate que voy a tu casa´. Me enviaba videos alusivos al sexo. Quiero aclarar que yo no tenía vínculo alguno con él, ni de confianza ni de amistad. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana".

"Los día 14 de cada mes me presentaba personalmente en el despacho del senador para conseguir la firma del certificado de asistencia. La primera vez que me presenté en el despacho de Marino, me hizo pasar a su oficina donde se encontraban varias asistentes que al notar mi presencia automáticamente salieron del despacho. Una vez que nos encontramos solos directamente me toco los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café", remarcó.