IndyCar: creció tras la participación de Alonso

La IndyCar tardó muy poco en darse cuenta del impacto que suponía que Fernando Alonso hubiese puesto los ojos en las 500 Millas de Indianápolis.

Ya el día del anuncio sobrepasó lo imaginable, cuando Fernando tomó parte en el test obligatorio donde los pilotos deben mostrar su valía para rodar en un óvalo.

Las previsiones fueron superadas de tal manera, que la IndyCar modificó el programa sobre la marcha, pasando de la hora prevista para una retransmisión sin interrupción que batió récords de audiencia y que incluso fue merecedora de algún premio al acontecimiento del año en las redes sociales.

En cierta manera, Alonso puso el foco en una prueba que en términos de aficionados y captación de nuevos clientes llevaba años estancada.

La llegada del campeón de Fórmula 1 no solo potenció la audiencia de la categoría en España, sino también a nivel internacional, con un aficionado que generalmente solo está centrado en la Fórmula 1.

Esta tendencia ha continuado recientemente, cuando se ha confirmado que Fernando volverá a competir en la Indy 500.

"Mantiene el foco, no solo en España, sino en todo el mundo, y hace que la IndyCar sea un tema de actualidad, no únicamente las 500 Millas de Indianápolis. Esto es genial y nos lleva a un mayor crecimiento, más relevancia y más inversión", explicó Mark Miles, máximo responsable de la IndyCar.

Miles habló también de la búsqueda de la expansión a otros países, con pilotos extranjeros, pero sin perder la esencia americana.

La IndyCar busca recuperar alguna prueba internacional, algo a lo que el desembarco de McLaren y Alonso, en caso que pueda darse a tiempo completo, sin duda alguna podría ayudar.