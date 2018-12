Angelini confirmó que en 2019 será candidato a gobernador de Santa Fe

Ahora sí el joven diputado provincial, Federico Angelini acepta la etiqueta de "precandidato a gobernador de la Provincia de Santa Fe por Cambiemos". Hasta ahora se insinuaba como tal pero no lo confirmaba, como hace tres semanas cuando visitó por última vez Rafaela. En cambio, ayer llegó nuevamente a la ciudad para confirmarse como anotado en la competencia electoral de 2019 por el máximo cargo en la Provincia. "Estamos muy contentos de encarar este desafío, que no va a ser fácil pero que sentimos que estamos preparados para enfrentar. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10 años que formamos parte del equipo de Mauricio Macri, lo ayudamos muchísimo para que el proyecto llegue a la Provincia de Santa Fe y participamos en el proceso para que se transforme en Presidente de la Nación", afirmó en una entrevista que brindó a LA OPINION.

Angelini llegó el jueves por la noche a Rafaela para hacer frente a una exigente ronda de medios ayer por la mañana. Y seguir consolidando el espacio con sus socios locales, los concejales Hugo Menossi, Carina Visintini, Raúl Lalo Bonino y Marta Pascual junto al precandidato a intendente, Mauricio Basso y otros dirigentes y militantes del macrismo.

- En 2017, Cambiemos tuvo viento a favor en las elecciones con una economía en recuperación. Pero la crisis de 2018 y las proyecciones para 2019 no son demasiado alentadores. ¿Qué escenario electoral espera para el año que viene?

- Estamos pasando un momento difícil, es cierto, pero estamos saliendo de esa situación de crisis. Ya hay síntomas de una mejoría en la economía argentina, el primer trimestre del 2019 lo vamos a ver con mayor claridad. Y lo vamos a sentir en la Provincia de Santa Fe, en especial en los sectores vinculado a las exportaciones, como el complejo agroindustrial, frigoríficos y el campo, que van a traccionar la recuperación. Así que estamos confiados de que en 2019 habrá un mejor escenario gracias a medidas difíciles que se tomaron en este 2018.

- ¿Cuáles son los pilares que sustentarán su mensaje hacia los santafesinos?

- La problemática de la inseguridad es la más importante que tiene y sufre Santa Fe, es el primer eje. La inseguridad, a largo plazo se soluciona con mejor educación. Lamentablemente en la Provincia se han dado pasos hacia atrás en términos educativos, cada evaluación ha mostrado un retroceso. Y con medidas de corto plazo, como una reestructuración profunda de la Policía santafesina. Hace más de 10 años que gobierna el socialismo y nunca pudo dirigir a la policía, nunca pudo tomar la decisión política para que los buenos policías conduzcan la fuerza sacando a los malos para de esa manera cuidar a los santafesinos. Es muy triste encontrar que en cada investigación de las fuerzas federales hay policías de la Provincia implicados al narcotráfico o a organizaciones delictivas. El segundo punto y no menos importante es la Justicia. Vemos a miembros de la Corte Suprema de Justicia que protegen más a los delincuentes que a los vecinos de Santa Fe que todos los días se levantan, quieren ir a trabajar, volver, jugar con su familia y vivir en libertad y sin miedo. Pero la Justicia vive en una realidad muy distinta a la que debe soportar el santafesino. Cuando te roban, vas a la comisaría y ves cuando estás haciendo la denuncia como sale el delincuente. El tercer punto es la integración social. La provincia tiene el Plan Abre con el cual hace obras en los barrios más calientes de las ciudades santafesinas, pero termina y se va. Hoy los delincuentes venden droga en la placita del barrio, con luminarias más lindas, pero siguen con el narcomenudeo. Hasta que el Estado no entre con toda su estructura a los barrios para avanzar con una mayor inclusión social, esto no cambiará. Primero debe hacerlo con las fuerzas seguridad y luego con los distintos organismos para tomar control del barrio. El cuarto eje está dado en que una provincia tan pujante y con tantas posibilidades pone muchas veces el freno a la producción y a la generación de inversiones que luego se traducen en mayor empleo, crecimiento y reducción de la pobreza.

- Está convencido de que la inseguridad y la problemática asociada del narcotráfico dominarán la campaña.

- Sí, totalmente. En estos días tenemos la triste noticia de que el número 2 de Drogas Peligrosas de la Policía de Santa Fe fue encontrado hace dos semanas en Rosario viviendo en un departamento que le vendió un narcotraficante. Y que a esa misma persona le regalaron dos terrenos en la localidad de Roldán también ligados a personas con causas por drogas. La situación es muy compleja. En nuestro caso, hemos presentado proyectos para darle más herramientas a la Provincia en la lucha contra el narcotráfico. Uno de ellos para inhibir el funcionamiento de los celulares en las unidades penales. Pero el socialismo no quiso avanzar sin explicar por qué. Y la otra es la desfederalización del narcomenudeo y la creación de una fuerza especial con auditorías externas para controlar las cuentas de los miembros de esa unidad especial de lucha contra la drogas. Era un proyecto avalado por el Gobierno nacional, incluso el gobernador Miguel Lifschitz se pronunció a favor, pero su antecesor Antonio Bonfatti se negó a darle más herramientas a la Provincia para combatir los bunkers de drogas. Los vecinos saben donde están los quioscos, pero la policía no puede hacer nada.

-Respecto a la situación de Cambiemos en la Provincia, el intendente de Santa Fe José Corral también se encamina a ser precandidato a gobernador por Cambiemos. ¿Hay posibilidad de unidad o de que la Casa Rosada baje alguna orden?

-Nosotros ya estamos lanzados, somos un amplio grupo de dirigentes que venimos trabajando hace más de 10 años con el presidente de la Nación. Creemos que es necesaria una renovación de caras en la política santafesina. Para que las cosa cambien debe haber personas distintas. El año que viene en las boletas vamos a ver a ex gobernadores, ex intendentes, o legisladores que vienen de hace muchos años en la función pública que no son parte de la solución, pues nos llevaron a que la Provincia de Santa Fe tenga la mayor tasa de homicidios cada 100 mil habitantes. Para que las cosas mejores, debe haber gente nueva.

-¿Ya tiene alguna consigna, lema, slogan que identifique a su espacio?

- No, se arrancará en la campaña. Nosotros venimos haciendo lo mismo de siempre, recorrer toda la Provincia cuando las cosas están bien o cuando no, como durante las inundaciones del año pasado, que por lo menos provocó la reacción en cadena para avanzar en la obra del Canal Vila Cululú, que si hubiera avanzado antes quizás se hubieran evitado las pérdidas del año pasado. Lo que se perdió el año pasado superó el costo de la obra.