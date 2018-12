Para Lifschitz, "es por el modelo económico"

El gobernador Miguel Lifschitz afirmó que el salto en los índices de pobreza que divulgó anteayer la UCA, "eran previsibles" y "son la consecuencia lógica de un modelo económico que privilegia el pago de la deuda y objetivos de carácter macroeconómicos y no tiene una mirada social".

El relevamiento que hizo la universidad Católica Argentina (UCA) reveló un sensible incremento de los índices de pobreza. El Observatorio de la Deuda Social de la entidad educativa trazó un duro panorama social: la pobreza saltó al 33,6 por ciento en el tercer trimestre del año.

Al respecto, el mandatario dijo que "era previsible" que subieran los datos de pobreza y que esa es las consecuencias de la política económica del gobierno nacional. "Así los sectores populares se ven perjudicados notablemente, sectores que antes lograban llegar a fin de mes con lo mínimo, porque tienen salarios, pero bajos o trabajos precarios", expresó.

En ese sentido agregó: "El aumento en los artículos de primera necesidad determinan que hayan caído por debajo de la línea de pobreza. Esto es realmente grave en un país como Argentina. A eso se suma la crisis que afecta a otros sectores, quizás menos visibles, como sectores de la clase media o de trabajadores que por la pérdida de capacidad adquisitiva del salario ven reducido su nivel de consumo habitual".

"Habrá muchas familias que no se irán de vacaciones. Habrá familias que pasarán fiestas muy austeras, que no podrán comprarles regalos a sus hijos. Habrá muchos que sacarán a sus hijos de las escuelas privadas para llevarlos a la pública. Tenemos gente que está dejando de usar los servicios de las obras sociales y por falta de cobertura, vuelven a la salud pública. Todas estas son manifestaciones de una crisis muy profunda", añadió.

En cuanto al panorama social en un mes como diciembre, en el que podrían darse situaciones conflictivas, el gobernador opinó que no visualizaba situaciones especialmente para fin de año".

"Hay una presencia fuerte del Estado tanto provincial y como municipal en los barrios y comedores comunitarios. Tenemos buen diálogo con las organizaciones sociales. Lo que sí vamos a ver será un incremento o profundización de la crisis que afecta a todos los sectores. Esto será en los meses de verano que por cuestiones estacionales son más difíciles porque cae la actividad económica. En este período se sentirá más el efecto de la crisis. Pero no visualizamos que ocurra algo especial a fin de año."