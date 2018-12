Durante la mañana de ayer, se realizó una jornada sobre “Estrategias para el abordaje comunitario de la obesidad” en el aula magna del Hospital “Dr. Jaime Ferré de nuestra ciudad”, a cargo del Ministerio de Salud de Santa Fe, el Colegio de Graduados en Nutrición 1era. Circunscripción y la Coalición para prevenir la obesidad en niños, niñas y adolescentes.

Las disertantes fueron la Lic. Virginia Yodice, Presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición, Lic. María Virginia Marinochi, y la Lic. María Daniela Bainotti.

La Lic. Yodice expresó que “estas jornadas tienen que ver con la obesidad y con el abordaje que hoy por hoy se está sugiriendo que se haga desde los organismos internacionales que está estudiando esto. Sobretodo nos preocupa la población infantil porque aparentemente, y esto no tiene techo, si no hacemos algo, cada vez va a ser peor. Tenemos chicos con enfermedades de adultos a enfermedades muy tempranas”

Menciona que durante la jornada, no se pone el foco en el rol individual (individuos y familias) para el abordaje de estas problemáticas sino que se “empieza a hablar sobre qué habría que hacerse desde otros espacios como las escuelas, la regulación de la publicidad, lo que se llama el etiquetado frontal de alimentos, que es una forma rápida de identificar los alimentos como Altos en grasa, Altos en azúcar, que se están haciendo en otros lugares del mundo e impactan en un consumo mejor de alimentos. Es un compromiso intersectorial”

Respecto de algunos datos estadísticos, Yodice menciona que hay en nuestro país un “8% de chicos con algún grado de desnutrición y 34% de chicos con algún grado de sobrepeso u obesidad. Uno de cada 3 niños tiene exceso de peso.” El sobrepeso y la obesidad infantil puede ocasionar múltiples problemas de salud, mencionando la profesional algunos como el engrosamiento de la carótida, problemas en las rodillas, problemas de insulinoresistencia, hipertensión arterial y que “durante la pubertad tenemos ya chicos con diabetes tipo 2 y con hígado graso. Esto lo vemos en el consultorio, lo estamos viendo a diario”.

El eje de la capacitación giró en torno a pensar los abordajes de estas problemáticas como “una cuestión de salud pública”, y relata el caso de Chile, “que no tiene una publicidad que haga alusión a personajes infantiles en productos alimentarios. No ves una princesa, una caricatura, un personaje de Disney, nada. Y en horario diurno, por ejemplo, los chicos no tienen publicidad de alimentos no saludables. Entonces tiene que haber una política de estado firme y que mejore la industria. Cuando vos le empezás a poner tope a la cantidad de azúcares, grasas, la industria reformula los productos para que puedan seguir estando dentro del mercado. Y si otros países lo lograron, no hay por qué pensar que nosotros no lo vamos a poder hacer”

La Dra. Marcela Kloster, directora del Nodo de Salud 2 Rafaela, acompañó la actividad y comunicó que “desde la Salud Pública propiciamos la intersectoralidad”, y que si bien la regulación de la política alimentaria no está dentro del espacio de gobernabilidad, “sí podemos llevar nuestros conocimientos de diferentes disciplinas para sensibilizar” a los encargados de legislar.

Del encuentro participaron 40 asistentes: nutricionistas, psicólogos, enfermeros, kinesiólogos, personal que trabaja en escuelas, como ecónomas, personal de los comedores y de las cantinas escolares, profesores de educación física.