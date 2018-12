Debatirán la norma de protección a la mujer embarazada vulnerable

El recientemente reelecto Presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino, anticipó que el próximo miércoles habrá una sesión extraordinaria, en la cual tendría un único tema: el debate sobre el primer proyecto de ordenanza a partir de una iniciativa privada. En este caso, se propone la "Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y de los niños por nacer".

Al momento de juntarse las 2.234 firmas que avalan la idea, aún no se había aprobado la iniciativa popular en el Concejo Municipal. Sólo las presentaron luego de que se aprobara esa norma, que determinaba que la cantidad de rúbricas debían superar el 1.5% del padrón electoral, cosa que cumplieron con creces.

La norma de la iniciativa popular establece un control de las firmas, que las realizaron los propios concejales: se tomaron el 0,5% del total y si se hubiera encontrado que del total, el 5% no eran verdaderas, se caía el proyecto. Pero todo siguió por los carriles normales.

El proyecto presentado persigue como objetivo crear una “Oficina para proteger a la Mujer Embarazada y a los Niños por Nacer, en situación de vulnerabilidad” y elaborar una política pública de protección integral de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer desde el momento de la concepción (fecundación), dado que entienden que son personas que gozan de la dignidad de seres humanos con derecho irrestricto de la vida y que deben ser objeto de un cuidado especial; y la creación de un centro de atención a la mujer embarazada y al niño por nacer, derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 con la incorporación de los tratados internacionales.



EXTRAORDINARIA

"Miércoles 20 horas vamos a hacer la extraordinaria para darle votación a lo que fue esa iniciativa", dijo el Presidente del Concejo, Raúl "Lalo" Bonino, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"La intención que tiene la ordenanza es generar las herramientas necesarias para acompañar a la embarazada en el proceso y tener un espacio de contención. Es darle una herramientas necesarias, desde un punto de vista interdisciplinario", agregó.

¿Están todos de acuerdo? "De llevarlo a votación, sí, porque nos obliga la ordenanza de iniciativa popular. De lo otro, se verá en la sesión. No podría asegurar cómo será la votación de cada uno, porque hasta ahora, tuvimos acompañamientos tajantes para acompañarlo y otros tenían dudas respecto a si esto no generaba una brecha con otro sector de la sociedad que no estaría acompañando. Esto es algo que nos ha acompañado mucho a lo largo de este año: con la obra 'Dios', con las memorias en la pared.... hay un rol del Concejo y de los políticos para generar puentes entre un sector y otro. Pero la sociedad nos reclama que fijemos posiciones y creo que debemos estar a la altura de la circunstancias para poder hacerlo. Los resultados dependerá de las creencias, de la ideología y el conocimiento de cada uno. La votación de cada uno será respetada", concluyó Bonino.