El CCIRR a favor de la búsqueda de consenso

Con un documento que tituló "La búsqueda de consenso como base de la construcción en democracia", la Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) hizo un llamado al diálogo institucional para enfrentar las secuelas de la crisis económica a la vez que salió en defensa de su presidente, Andrés Ferrero, quien fue cuestionado por el titular de la CGT y de la UOM, Roberto Oesquer, en el marco de la movilización de trabajadores metalúrgicos la semana pasada que terminó, precisamente, frente a la sede de la gremial empresaria.

En otras palabras, el CCIRR considera que sus dirigentes no son responsables de los desaciertos de la gestión económica de este gobierno -ni del anterior- ni tampoco del deterioro del poder adquisitivo del salario por lo que calificó como injustificado el ataque personal contra el propio Ferrero.

"La crisis económica por la que una vez más atraviesa nuestro país, exige nuestros esfuerzos para generar las propuestas que nos permitan revertir esta situación, tan reiterada en las últimas décadas. Estamos en recesión, y la mayoría de las variables no son alentadoras para el progreso económico y social de toda nuestra sociedad. Defendemos nuestros intereses, encontrando complementariedad con el resto de los sectores. Somos conscientes de que un modelo superador se integra con el aporte de todos, subraya la entidad en ese documento.

Los integrantes de la Comisión Directiva del CCIRR remarcaron que "nuestra tarea dirigencial es vocacional y ad honorem, e incluye múltiples aspectos de articulación con los distintos niveles del estado (local, provincial y nacional) y también de interrelación con entidades públicas y privadas". En tal sentido, expresa que "en nuestro desempeño de las relaciones de trabajo queremos aclarar que ningún dirigente, ni funcionario de nuestra casa, ni de nuestras cámaras, integra la mesa principal de definición de su respectiva paritaria". De todos modos, deja en claro que "los dirigentes que tienen el rol y la responsabilidad de sintetizar la opinión del conjunto de las empresas en una paritaria, no son los responsables del deterioro salarial".

La marcha del sindicato metalúrgico de la semana pasada que lideró Oesquer fue inusualmente agresiva en el plano discursivo hacia el titular del CCIRR, al que responsabilizaron por la demora en alcanzar un acuerdo en el marco de las paritarias que se celebraban en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Las negociaciones se habían desarrollado el miércoles y se había pasado a un cuarto intermedio para el lunes cuando faltaban detalles para el acuerdo, pero igualmente la UOM llevó a cabo el jueves una jornada de protesta que a nivel local dejó heridos.

Desde el CCIRR, plantearon en el documento divulgado ayer que "la caída del empleo y la inflación son base real, de una pobreza creciente y alarmante en nuestro país". Y que "es grave que un gobierno (como el actual) diga que la lucha contra la pobreza va a ser eje principal de su gestión, sin que se vean resultados tangibles; como lo es también que un gobierno (como el anterior), elimine la información de índices de la pobreza por 'estigmatizantes' y compare la misma en un tono de preferencia con respecto a Alemania".

Asimismo, al definirse como una "entidad apartidaria que ejerce su derecho de opinión política" resaltó "abiertamente nuestro desacuerdo con estas situaciones" y que "necesitamos manifestar claramente, que no compartimos que ésta y otras problemáticas nacionales, fruto de erróneas y erráticas políticas económicas, sean imputadas a una entidad de nuestra región y al dirigente que ocasionalmente la preside".

"Estamos siendo fuertemente perjudicados por la política económica. Nuestras empresas, han tenido en los últimos años, sucesivas exigencias que nos obligan a afrontar una presión impositiva inédita en la historia de nuestro país. Muchos colegas transitan momentos de gran incertidumbre. No hemos propiciado, ni somos beneficiarios de este gobierno. Ni de ningún otro en ninguno de los niveles del estado. Eso nos permite articular con todos por igual. Con orgullo podemos decir que nuestro único compromiso es con los asociados", puntualizó al rechazar cualquier vinculación con el Gobierno nacional.

Por eso la dirigencia del CCIRR consignó que si bien "los reclamos sectoriales son parte de la defensa de los derechos del sector que los ejerce", deben llevarse a cabo con "respeto a los demás como base fundamental para superar e integrar las diferencias en una justa negociación".

"El consenso con respeto, con verdad, y con intención positiva siempre construye. Un escrache injustificado, con falacias e intempestivo, sólo obstruye el diálogo", sintetizó al rechazar elípticamente la movilización de los metalúrgicos en los términos en que se realizó.

En este marco, consideró que "la unidad de los sectores que impulsan un plan de desarrollo nacional, federal, sostenible e inclusivo, sigue siendo el camino que debemos transitar", es decir que "trabajadores y empresarios, formamos parte de un mismo sistema: el de la Argentina de la producción y el trabajo".

"A días de haberse cumplido 35 años del retorno de las instituciones al marco del derecho constitucional, nos hemos permitido realizar y compartir algunas reflexiones, con nuestros asociados y las entidades de la región que se sientan identificadas con nuestro pensamiento, con el compromiso de seguir aportando nuestras convicciones para una sociedad más justa, equitativa y democrática", concluye el documento firmado por la Comisión Directiva del CCIRR.