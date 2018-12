Panorama Político

LIFSCHITZ OTRA

VEZ EN RAFAELA

El gobernador Miguel Lifschitz realizará una nueva visita a Rafaela el próximo jueves para presentar los resultados y las proyecciones del Plan Industrial Santafesino, en una actividad prevista para las 9:00 hs. en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Llegará acompañado por la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, y otros funcionarios de su Gobierno para mantener un nuevo encuentro con los dirigentes de la gremial empresaria encabezados por el presidente, Andrés Ferrero, recientemente cuestionado al extremo por el jefe del sindicato metalúrgico, Roberto Oesquer, quien también parece llevarse bien con el mandatario provincial.

Lifschitz no podrá escapar a la problemática de la inseguridad, lo cual no quiere decir que será víctima de un robo sino que la prensa buscará sus definiciones respecto a esta escalada del conflicto entre la Municipalidad de Rafaela y su Gobierno por la falta de seguridad.

En las últimas semanas, el intendente rafaelino, Luis Castellano, pareció dar un giro en sus críticas a la Provincia por la ola de robos y violencia en la ciudad. Ya no cuestiona al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. En realidad, ya no lo registra. Ahora apunta sus dardos directamente a Lifschitz al considerarlo como el máximo responsable de la política de seguridad. Y esto abre un interrogante sobre cómo será la relación entre el Gobernador y el Intendente en el último año de sus mandatos, en el que además habrá elecciones.



INSEGURIDAD...

CAPITULO MIL

Mientras los funcionarios caprichosos tanto de la Provincia como del Municipio se adjudican responsabilidades mutuas en la inacción para brindar seguridad a los rafaelinos, los ladrones están en temporada alta. Cuando el gato no está, los ratones bailan y más. La polémica se reavivó esta semana en torno a la falta de avances en cuestiones de burocracia para instalar alarmas comunitarias o la compra de videocámaras para el Centro de Monitoreo.

Se trata de una discusión de suma cero, porque nadie gana. Los rafaelinos insultan del calzado hasta el pelo a los funcionarios a los que les pagan, ya sea del Municipio o de la Provincia, mientras son víctimas de robos con mayor o menor uso de violencia, en tanto deben modificar conductas cotidianas.

Párrafo aparte a la tremenda paliza del concejal Lisandro Mársico a sus pares del oficialismo local en la sesión de ayer por todas las cosas que, según considera, el Ejecutivo Municipal no hizo y podría haber hecho en materia de seguridad. El mismo Lisandro que en marzo se reunió con Pullaro y le arrancó el compromiso para reunirse con Pullaro, lo cual no se dio.



DELINCUENTES

PELIGROSOS

En medio de esta belicosidad entre el gobierno local y el provincial por los asuntos de inseguridad, un delincuente extremadamente peligroso que no tiene problemas de conciencia para ordenar la muerte de este o de aquel concurre a una audiencia en Tribunales sin esposas, se sienta al lado de un cesto metálico y se encuentra a menos de dos metros del fiscal que lo acusa de ser poco menos que el diablo. Muchachos, habrá que revisar el protocolo para estos casos e incluso los lugares físicos, la sala de audiencias no puede ser apenas más grande que un baño estándar. No se puede creer que a un delincuente que custodian 10 policías en el trayecto solo lo cuide uno en la salita. Sentido común.

Y otra cuestión. Mientras se encuentra detenido en la cárcel de Coronda, el violento criminal dispone libremente de teléfonos celulares para poder hacerse, por ejemplo, una selfie detrás de las rejas. ¿Quien controla las cárceles? ¿Quién manda en la prisión? Y además postea mensajes violentos contra aquel "guacho" y contra este "gil" al que le promete hacerle de todo si estaría libre. Un auténtico manual tumbero.



CASTELLANO LANZA

SU CANDIDATURA

"Hay una razón política que me obliga a tomar una decisión porque estamos muy cerca de la fecha, trabajando también para que Omar (Perotti) sea Gobernador de la provincia de Santa Fe. Después de las vacaciones con mi familia tomaré la decisión". Las declaraciones son del intendente, Luis Castellano, al programa de la mañana de Radio ADN. En el fondo, la decisión está tomada: no hay mejor candidato a la Intendencia en el PJ rafaelino para retener el poder en la ciudad. Es decir, no es decisión de Castellano, el partido lo necesita para conservar ciertas chances de seguir gobernando Rafaela otros cuatro años.

A todo esto, el Intendente tiene previsto presentar su informe de gestión el próximo martes junto a Guillermo Lehmann. Aclaremos: lo hará en una puesta en escena al lado del monumento a don Guillermo en el nacimiento del bulevar que lleva su nombre, frente al edificio municipal.

Tras la derrota electoral del año pasado, en el Ejecutivo municipal creen haber aprendido la lección, más allá de que los candidatos locales de Cambiemos en 2017 -Leo Viotti y Raúl Bonino- se beneficiaron por una onda amarilla a nivel nacional. Si las elecciones hubieran sido ahora, la corriente amarilla luciría bien deslucida.

Por todo esto, lo que pensamos es que la presentación del informe de Castellano, el martes, aparecerá como una suerte de virtual lanzamiento a la rere-elección.



ANGELINI HOY

EN RAFAELA

Después de la presentación a principios de esta semana en Rosario de la Fundación Pensar, la usina de Cambiemos para la provincia de Santa Fe, quedó claramente planteado que el intendente de la capital José Corral y el diputado Federico Angelini, competirán en las primarias en la categoría de gobernador. Ambos tuvieron los gestos necesarios y políticamente correctos de admitir que están interesados en una lista de unidad, pero... ¿quién resigna sus aspiraciones?

Hoy Angelini estará en Rafaela, donde tiene amigos de fierro: los concejales Hugo Menossi, Carina Visintini, Raúl Bonino y Marta Pascual. También Mauricio Basso. Todos los nombrados acompañaron al diputado provincial hace un par de semanas en Rosario, cuando encabezó un encuentro para sentar los lineamientos del espacio.

Y no podemos dejar de mencionar la foto en el Instagram de Bonino, a quien se lo vio la semana pasada junto a nada más y nada menos que el gurú ecuatoriano, Jaime Durán Barba. Fue en un evento al que también asistieron Menossi y Basso.