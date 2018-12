¿La hora del planeta?

Quizás esta vez la vida en el planeta Tierra no se extinga con la lluvia de meteoritos que destruyó a los dinosaurios y mucho más sino que el origen del fin se encuentre en el hombre mismo, en la humanidad que se aprovecha o se abusa de las bondades de la casa común como ha bautizado el Papa Francisco al lugar en el que vivimos. Mientras los intereses económicos primen sobre las necesidades de sustentabilidad del mundo, difícil será modificar el calentamiento global y el cambio climático negativo que actualmente se advierte, se denuncia y se debate pero no se hace nada para revertirlo. La amenaza de super tormentas, olas de calor mortales y sequías que paralizarán la producción de alimentos y dejarán sin agua a toda manifestación de vida no parecen todavía torcer la voluntad de algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, el principal contaminante o responsable del aumento de la temperatura global.

Hoy en la ciudad polaca de Katowice concluirá un encuentro clave para el futuro de la humanidad: se necesita definir las etapas de la Acción Climática para la década del 20 al 30 con la consigna de reducir el calentamiento del planeta. Es llevar a la práctica el Acuerdo de París de 2015. Los especialistas aseguran que es impostergable transformar los acuerdos en hechos. Incluso en la apertura de esta conferencia el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, hizo un dramático llamamiento a la acción, porque la ventana de oportunidad para frenar el calentamiento global se está cerrando. Si no se hace algo ahora, el proceso de destrucción del planeta será irreversible.

Pero a principios de noviembre hubo otra demostración de que los intereses económicos todavía son más fuertes que salvar al planeta y con ello la vida. China, Noruega y Rusia votaron en contra de la propuesta para crear tres nuevas áreas marinas protegidas en la Antártida, en el mar de Weddel y en la Península Antártica occidental, en contra de los otros 23 Estados miembro participantes en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) reunida en Tasmania, Australia.

La organización ambientalista Greenpeace lamentó que los países que integran esta Comisión hayan desaprovechado la oportunidad histórica de votar la creación de un santuario para proteger a nuestra Antártida, los pingüinos, las focas y las ballena. Aunque 22 gobiernos estaban a favor, incluido Argentina, países con fuertes intereses industriales como China, Noruega y Rusia frenaron las negociaciones: ahora, los animales de la Antártida siguen amenazados por la pesca industrial de krill (que les quita su alimento), la contaminación y el cambio climático alertó la entidad.

Ante esta falta de acuerdo, Greenpeace acusa a la Comisión del Océano Antártico de "no cumplir su mandato" para proteger las aguas antárticas después de que los Gobiernos reunidos en Tasmania no hayan logrado alcanzar un acuerdo para crear un gran santuario antártico, a pesar de que la propuesta fue respaldada por 22 de los 25 gobiernos. Casi tres millones de personas en todo el mundo apoyaban la creación de este santuario, que se hubiera convertido en la mayor área protegida del planeta.

Desde Greenpeace admitieron que más allá del "poder que tienen los gigantes que confrontamos, sabemos que podemos denunciarlos porque somos una organización independiente: no recibimos un centavo de gobiernos, empresas ni partidos políticos, por eso es fundamental el compromiso y la fuerza de ciudadanos responsables, no podemos bajar los brazos ahora". Y puso en valor su campaña a favor del Santuario porque sin ella "ni siquiera se hubiera discutido este mes y los gobiernos recibieron nuestros reclamos, pusimos todo nuestro corazón y todos nuestros recursos para mostrar al mundo que era urgente proteger nuestra Antártida y eso nos llena de orgullo". Al mismo tiempo, destacó que "dimos un paso enorme y necesitamos seguir el camino" con lo que redoblará sus esfuerzos en pos de conseguir el objetivo más allá del traspié en Tasmania.

Por su parte, desde la campaña Proteger la Antártida de Greenpeace España también lamentaron que se haya dejado pasar una oportunidad para salvaguardar la biodiversidad, luchar contra el cambio climático y mejorar la salud de los océanos. Si bien remarcó que 22 delegaciones llegaron a Australia para negociar de buena fe, denunció que los sólidos argumentos científicos para activar una urgente protección marina fueron desviados del debate con intervenciones alejadas de la ciencia y burlándose de cualquier pretensión de deliberación real.

Por último, Greenpeace España advirtió que si organismos como la Comisión del Océano Antártico continúa fallando en su mandato de conservar el océano, claramente no son aptos para el propósito y no son parte de la solución. Y planteó la necesidad y la obligación de lograr un Tratado Global para la Conservación de los Oceanos.