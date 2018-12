Repudian descargo de Darthés

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El actor Juan Darthés negó ayer haber violado a la actriz Thelma Fardin, que lo denunció por un abuso sexual ocurrido durante una gira artística por Nicaragua en 2009, y dijo que fue la entonces adolescente de 16 años quien se le "insinuó". "Yo nunca hice eso, yo nunca violé ni acosé a nadie... Eso no pasó, no existió. Si esto es cierto soy el primero que me mato, que me condeno", sostuvo Darthés durante una entrevista concedida al canal de televisión América 24.El actor afirmó sentirse con "una bronca increíble" tras la denuncia realizada por Fardin y dijo: "Yo ya estoy muerto, estoy muerto civilmente y en mi carrera, pero la carrera ya no me importa, sólo me importan mis hijos y mi esposa". "La gente me condenó, ¿cómo hago para defenderme de esto?", sostuvo Darthés, en una entrevista concedida al periodista Mauro Viale y difundida por la emisora A24.RECHAZOActores y actrices exteriorizaron ayer repudio contra su colega Juan Darthés, luego de que el acusado afirmara en una entrevista que la joven se le "insinuó". La primera en criticar a Darthés fue Griselda Siciliani, ex compañera en la novela, quien sostuvo en su cuenta de Twitter: "Le decís mentirosa a la niña que violaste!!! La estás violando otra vez!!!#BastaYA". El Colectivo de Actrices Argentinas emitió un tuit en su cuenta de Twitter y además de repudiar las declaraciones de Darthés remarcó que la que hizo fue "la más sádica estrategia defensiva".Por su parte, la actriz Muriel Santa Ana también salió a responderle a Darthés al señalar: "Ya sabemos por dónde va tu verdad. ¿Apuntar a la víctima? Tocás a Thelma, tocás a todas".En tanto, Mex Urtizberea también opinó de la polémica defensa que hizo su colega y remarcó: "Darthés disfruta del oscuro acto del sometimiento. Un tremendo hijo de p...". Y el actor Mike Amigorena señaló que "el lenguaje no verbal lo dice todo, mentís" y enseguida añadió: "Estás muerto, si. CÁRCEL YA".