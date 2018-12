Godoy se recupera en Ezeiza

El seleccionado Sub-17 de Argentina sigue con su preparación para el próximo Sudamericano de la categoría que se disputará en el próximo mes de marzo en Perú. El delantero de Atlético de Rafaela, Matías Godoy, fue nuevamente convocado para los entrenamientos que se desarrollan hasta el domingo, con concentración en el Predio Julio Grondona. Cabe consignar que el ceresino arrastra un desgarro que sufrió en el último amistoso que disputó con el seleccionado y continuará con su recuperación en el predio de Ezeiza. El lunes partirán a Montevideo, Uruguay, donde jugarán dos partidos amistosos.Vale recordar que el equipo conducido por Pablo Aimar viene de jugar con Brasil en Río de Janeiro, con victorias en los dos partidos, y luego ante Colombia en Ezeiza, con un triunfo y un empate.Santiago Simón (River), Luciano Vera (River), Tomás Lecanda (River), Tiago Geralnik (River), Exequiel Zeballos (Boca), Franco Frías (Central), Lautaro Cano (Vélez), Rocco Ríos Novo (Lanús), Kevin Lomonaco (Lanús), Patricio Acevedo (Newell’s), Martín Bellotti (Newell’s), Matías Soule (Vélez), Ricardo Martínez (Boca), Matías Palacios (San Lorenzo), Francisco Flores (San Lorenzo), Cristian Medina (Boca), Federico Losas (Chacarita), José Romero (Talleres), Valentín Giraudo (Talleres), Bruno Amione (Belgrano), David Ayala (Estudiantes), Julián Aude (Lanús), Juan Sforza (Newell’s), Juan Pablo Krilanovich (Lanús), Franco Orozco (Lanús), Federico Versaci (Vélez), Ignacio Fernández (Boca), Matías Godoy (Atlético de Rafaela), Lucas Núñez (Racing), Luciano Ferreyra (Central) y Lautaro Ovando (Argentinos).El miércoles se confirmó que Fernando Batista será el entrenador de la Selección Sub 20 y el flamante DT habló de lo que será su nuevo desafío. "Es una alegría poder integrar este proyecto que quiere comenzar la AFA", comentó el Boca. A comienzos de 2019 se viene el Sudamericano de Chile y ese será el primer escollo. "Conozco a los chicos del Sub 20, trataremos de equivocarnos lo menos posible. Para armar la lista voy a apoyarme en los chicos que fueron a L'Alcudia. Tenemos buen material porque hay varios jugadores que ya están jugando en la Superliga y otros en el exterior muy interesantes, como Barco por ejemplo, que en su momento no pudo venir", expresó Batista en Ataque Futbolero por AM 1070. ¿A qué apunta en ese certamen? "Si te digo que no podemos ganar este torneo, no hubiese tomado el cargo", aseguró pero también recalcó: "El sudamericano es más difícil que el mundial". Para el Bocha sería importante que la tarea de las Juveniles se acople a la de los mayores. "La sub 15,17 y 20 pueden trabajar de la misma manera; con la Mayor se hace más difícil por el poco tiempo de trabajo que hay, pero sería lo ideal", relató. ¿Cómo lo ve a Lionel Scaloni en su cargo? "Está capacitado para dirigir a la Selección argentina, porque jugó y tiene experiencia europea. No fue por resultados en los partidos que le tocó dirigir sino en búsqueda de jugadores", respondió para finalizar