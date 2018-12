Ben Hur va por la primera victoria

Este viernes comenzará a disputarse la quinta fecha de la Liga Provincial de Básquetbol, en la que se presentará solo uno de los tres equipos de Rafaela que disputan el torneo.Ben Hur, a partir de las 21:30, será anfitrión de Peñarol de Elortondo con el arbitraje de Fabio Alaniz y José Zweifel, en uno de los partidos correspondientes a la Zona C. El elenco dirigido por Cristian Losano irá por su primera victoria en el certamen jugando en el Coliseo del Sur. En la fecha anterior sufrió una dura caída en San Guillermo.Tanto Atlético de Rafaela como 9 de Julio verán acción el domingo. La Crema irá por una nueva victoria en uno de los duelos de la Zona A. La escuadra de Marcelo Miretti, que ha ganado los tres encuentros que disputó, se presentará en Gálvez ante CECI a las 20.30 con el contralor de Jorge Meza y José Luis Rodriguez.Por su parte, el León visitará en el mismo horario a Independiente de Chañar Ladeado por la Zona B. El encuentro será dirigido por Facundo Cascardo y Jeremías Miraglia.TODO EL PROGRAMAviernes 21.30 Almagro de Esperanza vs. San Lorenzo de Tostado. Domingo 20.30 Sportsman de Villa Cañás vs. Sportsmen Unidos y Ceci de Gálvez vs. Atlético de Rafaela.viernes 21.30 Alma Juniors de Esperanza vs Racing de San Cristóbal y Centenario de Venado Tuerto vs. Trebolense. Domingo 20.30 Independiente de Chañar Ladeado vs. 9 de Julio de Rafaela.viernes a las 21.30 Atlético Sastre vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe; El Tala de Rosario vs. Unión de San Guillermo y Ben Hur de Rafaela vs. Peñarol de Elortondo.viernes a las 21.30 Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Puerto San Martín; Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana y Argentino de Firmat vs. Colón de San Justo.VILDOZA BRILLO EN BASKONIAEl Baskonia sigue creciendo en la Euroliga y este jueves derrotó al Maccabi como visitante, con un partidazo del argentino Luca Vildoza. La victoria por 81 a 79 hace que los vitorianos se metan de lleno en la pelea por los puestos que dan derecho a jugar el 'play-off' previo a la Final Four.Los números del ex Quilmes de Mar del Plata fueron: 12 puntos, 1 rebote, 4 asistencias, 1 robo, 2 pérdidas, 1 falta, 1 falta recibida, 0-2 en dobles y 4-6 en triples durante 24:23 minutos.