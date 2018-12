Nissan Patrol: de primer Nissan europeo a leyenda todoterreno

Hace 35 años, el primer Nissan Patrol salía de la línea de montaje de la Zona Franca de Barcelona. Para la marca nipona este 4x4 supuso un antes y un después en su historia por varias razones: primero, porque fue el primer vehículo de Nissan fabricado en Europa, siendo España el país escogido, y segundo porque abrió el camino en este segmento para el fabricante en la planta de la Ciudad Condal. Hoy, toca rendirle homenaje aprovechando su 35º aniversario.Entre 1983 y 2001, el Nissan Patrol estuvo en producción: durante 18 años la Zona Franca dio salida a 196.000 unidades del todoterreno. Su éxito no se hizo esperar: sólo cinco años después, en 1988, uno de cada dos 4x4 que se vendieron en España fueron Patrol, que consiguió alcanzar una cuota de mercado del 52% según la marca.El Nissan Patrol se convirtió en el primer automóvil de fabricación europea del fabricante nipón, concretamente en España, y desde la Zona Franca se exportó no sólo a toda Europa sino a mercados de todo el planeta, destacando países como Angola, Argentina, Nueva Caledonia, Tanzania y Uruguay.También dejó su nombre para la posteridad en lo que toca a competición: en 1987 el Nissan Patrol 'Fanta Limón' participó en el París-Dakar, alzándose ganador en la categoría diésel y noveno en la general, convirtiéndose en el primer modelo de gasóleo en entrar dentro del Top 10 en el emblemático rally.El Patrol ya ha pasado a la historia como uno de los todoterrenos más míticos, plantando cara a leyendas de esta categoría como el Land Rover Defender o el Jeep Wrangler.HISTORIASu éxito fue tal, que expresiones como "¿trabajas en la Nissan Patrol?" o "¿trabajas en la Patrol?" eran habituales para referirse a la fábrica de Nissan Motor Ibérica de la Zona Franca.El primer Nissan Patrol de producción española tenía como número de bastidor el 000010 y su matrícula fue B-FN.En 1990, el Patrol alcanzó su máximo de producción, llegando a las 27.000 unidades fabricadas.En la Zona Franca se concibieron cuatro modelos diferenciados del Patrol, de los mismos, los tres primeros eran iguales a los que se produjeron en Japón, pero el cuarto en discordia fue de fabricación exclusiva en la planta catalana.El primer Nissan Patrol montaba faros redondos así como llantas de disco desmontables sin orificios de ventilación, tal y como ocurría en los camiones de aquella época.El todoterreno japonés equipaba una curiosa caja de cambios en la que la primera marcha se insertaba hacia atrás y no hacia adelante, como suele ser habitual.El Patrol fue el primer 4x4 español que utilizaba marcajes adhesivos en su carrocería, algo muy poco habitual en aquella época, siendo también uno de los primeros modelos europeos en hacerlo. A día de hoy, aún siguen circulando más de 37.000 Nissan Patrol por las carreteras españolas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) escogió al Patrol para realizar no pocas misiones de paz.Asimismo, el Patrol abrió la puerta a la fabricación de modelos todoterreno así como pick-up en la Zona Franca de Barcelona. Con él convivió el Nissan Terrano II: entre 1993 y 2005 se concibieron en la planta española 375.000 unidades de este 4x4.Después, en 2005, se dio paso al Nissan Pathfinder, así como a la primera variante pick-up del Nissan Navara. Durante diez años, hasta 2015, ambos modelos estuvieron en producción en la Zona Franca hasta la llegada del NP300 Navara.El año pasado, dos nuevos pick-up se sumaron a los todoterreno concebidos en la planta de la Ciudad Condal: el Renault Alaskan y el Mercedes-Benz X Class. En esta línea de montaje y de carrocería especilizada en modelos pick-up, Nissan invirtió un total de 80 millones de euros a fin de modernizarla con la tecnología Integrated Factory Automation (IFA), basada en robots automátizados que surten de piezas a las diferentes áreas."El Nissan Patrol es todo un orgullo para la planta de Barcelona", comenta en el comunicado emitido por la marca Genís Alonso, consejero director general de Nissan Motor Ibérica. "La senda que comenzamos con este modelo insignia para nuestra compañía continúa hoy en día en nuestras pick-ups, que combinan la herencia de la fabricación de vehículos 4X4 con la mejor tecnología de vanguardia". Larga vida al Patrol.