Claudia Galdinal seguirá como Prosecretaria del Concejo Municipal, pese a no haber conseguido los votos necesarios en la sesión extraordinaria del lunes pasado. Esta situación necesitó de algunas consultas a expertos, quienes insistieron en que si durante la sesión hubo acuerdo, eso debía primar.En el Reglamento Interno del Concejo Municipal se dice que las autoridades (Secretario y Prosecretario) deben ser electos por una mayoría absoluta. Es decir, 6 votos.Sabíamos que iba a generar algún tipo de diferencias la votación, en el sentido de que iba a haber diferentes propuestas. Inicialmente, el radicalismo iba a ir con una propuesta distinta a la nuestra, pero finalmente, se abstuvieron", dijo el Presidente del Concejo, Raúl Bonino."Cuando se vota, en este caso, la Prosecretaria -Claudia Galdinal- obtuvo 5 votos (los PRO Hugo Menossi, Marta Pascual, Ana Carina Visintini y el propio Bonino más Lisandro Mársico del FPCyS), dos abstenciones (los radicales Alejandra Sagardoy y Leonardo Viotti) y los tres votos negativos del PJ (Jorge Muriel, Evangelina Garrappa y Silvio Bonafede). Esto no dio la mayoría absoluta, lo cual hizo que se votara de nuevo. Surgió una moción para que se tomara como resultado final ese. Yo les pregunté claramente a los concejales si estaban de acuerdo con esto, algunos dijeron que sí, otros se quedaron callados. Se dio por aprobado y se continuó con la sesión", relató.Obviamente, quedaron dudas. "Se le hizo una consulta a Ethel Mustafá -de la Dirección General de Asesoramiento Jurídico de la secretaría de Regiones, Municipios y Comunas-. Lo que plantea ella es hacer prevalecer el acuerdo de la sesión. Caso contrario, si hay gente que no está de acuerdo, deberá recurrir a la Justicia. Pero la votación tampoco lo justifica, más allá de no haber alcanzado el resultado por Reglamento", completó Bonino.Esta es la primera vez que ocurre y surge como consecuencia de la ampliación de las opciones que tiene los concejales para votar. Antes era dual: positivo o negativo. Pero, en la última modificación del Reglamento, se anexó la abstención. Con las reglas anteriores, los radicales hubieran votado solo por positivo o con los peronistas por negativo, habilitando a un doble voto del Presidente.Como consecuencia de ello, es que se está analizando la posibilidad de cambiar, otra vez, el Reglamento Interno, para evitar que vuelva a suceder una situación como ésta.