Pirotecnia: piden que se apruebe la norma

Ayer, Ciudadanos Autoconvocados “Por una Ciudad Libre de Pirotecnia” entregó al Concejo Municipal una nota en donde piden que se apruebe sin cambios el proyecto de ordenanza que proponía la prohibición de la pirotecnia sonora en la ciudad.

Raúl "Lalo" Bonino, autor de la normativa, está convencido en que debe salir e, incluso, dejó traslucir en declaraciones realizadas en "Algo dirán (Radio Galena, 94.5 Mhz) que podría presentarse como iniciativa popular, como la que se votará el miércoles próximo (ver aparte). Recordemos que, años atrás, había elevado al Cuerpo Legislativo unas 10.000 firmas detrás de esta propuesta.

En la nota, los autores les piden que "adhieran al futuro y no nos dejen estancados en el pasado. El país entero avanza hacia la prohibición de la pirotecnia. Les solicitamos la sanción del proyecto de ordenanza que busca prohibir la venta y uso de pirotecnia sonora en la ciudad de Rafaela con su texto original", al tiempo que advierten que hay "informaciones sesgadas" enviadas a legisladores de todo el país, "en un intento de malinformar y confundir". Sin nombrarlos directamente, se refiere a lo dicho por los representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, con los que el Concejo se reunió el pasado miércoles.

Desde la CAEFA nombraron varias acciones judiciales en donde ellos salieron victoriosos ante normativas que prohibían la pirotecnia sonora. Como por ejemplo, en General Alvarado (Bs. As). "En este sentido el informe omite aclarar que se trata de un fallo inter partes, por lo cual no afecta a otras ciudades de dicha provincia que ya cuentan y seguirán manteniendo normas similares, y mucho menos afecta a otras provincias".

Citan los casos de Vicente Lopez o la ley provincial de Neuquén que salió "apoyándose en todas las ordenanzas prohibitivas sancionadas en localidades de la provincia. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, emitió una recomendación a los municipios de prohibir la pirotecnia".

"El informe tampoco menciona el contenido de la resolución de la sentencia, donde se indica que los municipios pueden y deben regular el uso de la pirotecnia, y establece un plazo de 6 meses para que los concejales modifiquen la norma absolutamente prohibitiva por una regulatoria, en la que no se prohíba totalmente la fabricación para no afectar los puestos de trabajo. No es un obstáculo entonces para sancionar el proyecto de ordenanza de prohibición de la pirotecnia sonora, sino que es un punto a favor", remarcan.

"Destacamos, además, que tal como estaba redactado en su origen, el proyecto de ordenanza presentado en Rafaela apunta a mejorar la calidad de vida de la comunidad rafaelina y también de los fabricantes y comerciantes de pirotecnia, que ya no tendrán que hacer dinero a costa del sufrimiento de niños y bebés, personas con discapacidades, ancianos y enfermos, animales y todas las familias que sufren a la par de ellos", afirman y agregan "entonces preguntamos, ¿es necesaria esta puja por dañar al inocente y al indefenso, habiendo otra salida ética? Si hay un reconocimiento de que el trabajo no se resiente sino que se modifica por uno mejor, ¿es sensato desproteger a las familias de los que sufren, en lugar de normar por el bien de todas las familias? ¿Creen realmente que las normas no sirven, y que la solución es endilgar toda la responsabilidad a la educación y concientización?"

"Pedimos no caer una vez más en el argumento de la fabricación de pirotecnia ilegal, ya que en principio y tal como lo afirma la Sociedad Argentina de Pediatría: "no hay pirotecnia segura, legal o ilegal, la seguridad está en no usarla"", sostienen y concluyen: "los llamamos a la reflexión para que puedan ustedes mismos concluir, que los únicos que hablan de los daños de la pirotecnia ilegal y peligrosa son quienes justamente no responden ni se hacen cargo de las víctimas, mientras que las instituciones de salud y seguridad bregan por la prohibición de la pirotecnia", no sin antes destacar las normas vigentes en "San Lorenzo, en Funes, en María Juana, en Venado Tuerto, San Carlos Centro y Sur, San Jorge, por nombrar solo algunas de la provincia de Santa Fe".