Dura réplica de la Provincia contra el Municipio por las videocámaras

El Ministerio de Seguridad de la Provincia salió al cruce de las declaraciones formuladas a LA OPINION por el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio rafaelino, Delvis Bodoira, en torno a las gestiones para solicitar fondos para la compra de videocámaras que permitan ampliar el Centro de Monitoreo.

Desde la cartera que preside Maximiliano Pullaro aseguraron que no es correcta la información que se entregó de parte de la Municipalidad de Rafaela. "Al menos es parcial y hasta malintencionada. Lamentablemente no saben hacer otra cosa que usar la seguridad para la chicana política. No se les cae una idea más que la crítica barata y demagógica", declaró el director de Programación Territorial y responsable del Plan Vínculos, Juan Cruz Cándido.

Según el descargo provincial, el Programa data del año 2013 y la ciudad de Rafaela recibió en ese año $ 355.840. En 2015 recibió por parte del Ministerio de Seguridad otros $ 350.000, esta vez para la instalación y ampliación del sistema de monitoreo. En tanto, el día 11 de abril del año 2016 en la ciudad, se hicieron presentes funcionarios del Ministerio de Seguridad que ya por entonces encabezaba el ministro Pullaro para presentar el Programa Vínculos en la ciudad y el Nodo. En esa exposición se explicó la forma de presentación de los proyectos y también que cada una de ellas tenía un plazo de vigencia que expiraba con el final de año.

Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron ayer que no hubo presentación alguna por parte de la ciudad de Rafaela durante ese año 2016, lo cual se puede constatar según indicó el coordinador de Seguridad del Nodo 2 Rafaela, Agustín Andereggen. “Existen presentaciones de minutas de comunicación a principios del año 2017 por parte de concejales de Rafaela, preguntado al Ejecutivo municipal los motivos del no trabajo y articulación del municipio con el Ministerio de Seguridad y el Programa Vínculos del 2016", sostuvo.

Asimismo, en febrero de 2017 se inició el Programa con nuevos lineamientos, entre ellos se incluyó la posibilidad de que municipios y comunas puedan incorporar tecnología. Siempre según el informe del Ministerio de Seguridad, "la ciudad de Rafaela recién en agosto y después de 20 meses del inicio de la gestión de Pullaro como ministro, presentó mal y tarde, un pedido de ampliación de cámaras de seguridad en un expediente pobre e incompleto que nunca se pudo terminar de tramitar".

Al expediente presentado en la Convocatoria 2017, agrega el documento, "le faltaba completar casi todo: formulario de presentación del proyecto, acta donde la Municipalidad se compromete a respetar un umbral de calidad técnica en lo que se compra, los planos de donde están y donde van a ubicarse las cámaras". En este sentido, puntualiza que "toda esta documentación requerida se encuentra alojada en la página web y puede descargarse para completar, pero no lo hicieron, ni siquiera firmaron el convenio para participar de la convocatoria 2017". Y pese a que "se esperó medio año después de terminada la convocatoria 2017 para que el Municipio rafaelino complete la información pero no lo hicieron".

"La Provincia evalúa cada pedido en función de lo que ya invirtió en cada localidad. En Rafaela lleva invertido $ 705.840 para instalación y ampliación del sistema de videovigilancia local. En ningún caso, ni concepto la provincia realiza el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia local, es una facultad que tienen los municipios. Las ciudades de Avellaneda, Firmat, San Justo, Venado Tuerto, Villa Cañás tienen sistemas de videovigilancia importantes con cámaras en funcionamiento. El mantenimiento, lo realizan con personal propio. A esta lista se puede agregar Arroyo Seco, Gálvez, El Trébol, Perez, Las Parejas, Villa Constitución y Reconquista (esta última en trámite). En estas 7 localidades no gobierna precisamente el Frente", plantearon desde la cartera de Seguridad. "Entendemos que la seguridad es una política pública en la que no deben existir banderas partidarias. Debemos trabajar todos en función de la tranquilidad de la gente. Esto se ve que no lo entienden Castellano, Bodoira y compañía", expresó Cándido.

Por último, el director de Programación Territorial consideró que "los funcionarios de la Municipalidad de Rafaela se limitan a pedir castigos y usar a la gente de rehén para hacer política barata, no se les cae una idea, cuentan una parte de la historia para dejar mal a la gestión del ministro Pullaro y se guardan la información que muestra lo que se hace en materia de seguridad". Al respecto, añadió que "hace unos días pasó con el tema de alarmas comunitarias que hace 6 meses que lo vienen demorando y ahora que no tienen que responder desvían culpas, y ahora se repite con esto". En su embestida, subrayó que "en este mes de diciembre comienza la inscripción para los programas Vínculos del próximo año, esperemos que además de las declamaciones sesgadas y malintencionadas se acuerden de presentar en término un proyecto que esta vez no esté incompleto y que se pueda tramitar, porque en definitiva lo que importa es la gente y no los caprichos de algunos funcionarios locales".