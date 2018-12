Toda la estructura de entrenadores de BH

Antes de la finalización del corriente año, la BH presenta en sociedad el grupo de trabajo que tendrá el Fútbol del Lobo en la temporada 2019, desde el Torneo Regional, pasando por Liga Rafaelina, Divisiones Inferiores e Infantiles.Como hace cuatro años, la estructura estará bajo la órbita de dos prestigiosos profesionales, Rubén Rossi continuará como Director Deportivo, mientras que el Profesor Cesar Bessone será el Coordinador Deportivo. Las prácticas darán comienzo el 4 de febrero de 2019.Entrenador: Carlos Trullet. Preparador Físico: César Bessone. Ayudante de Campo: Adrián Acosta. Entrenador de Arqueros: Nicolás Zanuzzi.Entrenador: Carlos Trullet. Técnico Alterno: Adrián Acosta.Entrenador Novena Especial, Novena y Octava: Diego Dunky. Entrenador Séptima: Roberto Jiménez. Entrenador Sexta y Quinta: Horacio Willener.Preparador Físico: Lucas Barale. Entrenador de Arqueros: Nicolás Zanuzzi.Entrenador Sub 15: Roberto Jiménez. Entrenador Sub 17: Horacio Willener. Entrenador Sub 15: Adrián Acosta.Coordinador Divisiones Infantiles: Gabriel Acastello.Entrenador Categoría 2013/2014: Nicolás Mendoza. Entrenador Categoría 2012: Matías Tolosa. Entrenador Categoría 2011: Yamil Ganem. Entrenador Categoría 2010: Gino Borda .Entrenador Categoría 2009: Gabriel Acastello. Entrenador Categoría 2008: Fabio Giraudo. Entrenador Categoría 2007: Juanjo Andereggen.Preparador Físico: Yamil Ganem y Ariel Torres. Entrenador de Arqueros: Leonardo Viola.Director Deportivo: Rubén Rossi. Coordinador Deportivo: César Bessone.VIAJE DE LA 2009El fin de semana las divisiones infantiles de la BH disputarán el último certamen del año en la ciudad entrerriana de Crespo. Con dos equipos, los Lobitos de la categoría 2009 participarán de la 32º Edición del Torneo Infantil “Los Gallitos”, organizado por el Club Unión de Crespo de Entre Ríos. La competencia comenzará el día viernes y finalizará el día domingo.La delegación de la BH partirá el viernes en horas del mediodía y el debut será ese mismo día, Ben Hur Azul enfrentará, desde las 19:20 hs, a Talleres de Villa Constitución, mientas que Ben Hur Blanco jugará, desde las 21:20 hs, frente a Sarmiento de Crespo. La fase de grupos se completará el día sábado con estos partidos, Ben Hur Azul vs Unión de Crespo (11:40 hs) y vs C.S. General Racedo (22 hs). Ben Hur Blanco vs Sp. Belgrano de La Para (9 hs) y vs Roma de Ramírez (11 hs).