Macri optimista, pese a pobreza e inflación

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Mauricio Macri convocó ayer a sus funcionarios y a los gobernadores oficialistas a estar "fuertes" y tener "convencimiento profundo" del camino que sigue Cambiemos y confió en que en las elecciones de 2019 "la Argentina va a confirmar que este es el rumbo". "Juntemos toda la energía del mundo porque el año que viene va a ser uno donde la Argentina va a confirmar que entendió que éste es el rumbo", enfatizó Macri en tono optimista sobre su posible reelección.Al encabezar en el CCK una reunión de Gabinete ampliado con la presencia de unos 1.200 funcionarios y gobernadores oficialistas, Macri aseguró: "Como nunca antes en mi vida estoy cada vez más seguro, convencido, de que es por acá, de que no hay otro camino que el que hemos tomado. El de la verdad, el del trabajo, el del debate".En un instante, los funcionarios que colmaron el auditorio del CCK entonaron "¡Argentina, Argentina!" ante lo cual Macri volvió a emocionarse, como había sucedido en la gala del Teatro Colón del G20 en la que el mandatario se mostró al borde del llanto.Macri se dirigió entonces a "aquellos que tal vez no tienen esta visión de convencimiento profundo" y se refirió al respaldo que obtuvo de los líderes internacionales que participaron del G20 en Buenos Aires. "Tenemos que mirar hacia adentro y decir... ¿Estoy haciendo lo que corresponde o estoy haciendo lo cómodo? Enfrentar todos estos privilegios es salir de la comodidad. Es muy duro. Los que pierden esos privilegios ya se han armado sus pequeños ejércitos de presión, sea mediática, judicial, rosquera, lo que sea, para que nadie les vaya a sacar lo que tienen y pelean con las peores armas. Uno en esa pelea está casi solo", señaló.Sobre esos sectores, dijo que "rodean físicamente los edificios, te los toman, te toman la plaza, te arman lío, te putean; y cuanto más privilegios pierden más violentos se ponen". "Pero no hay futuro si no tenemos una sociedad con verdadera equidad, donde todos trabajemos lo mismo, la misma cantidad de horas, la misma cantidad de años. No podemos vivir en una sociedad donde si querés pasar por acá tenés que pagar", insistió. Además, tras apuntar contra "escépticos que creen que con esto no va a alcanzar, que no va a servir", indicó que eso no ocurrirá "si persistimos".