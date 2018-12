Interés por Lucas Quiróz

Restan pequeños detalles para que se formalice el convenio entre Atlético de Rafaela y 9 de Julio. En caso de concretarse, varios chicos de la Crema que no son tenidos en cuenta por Juan Manuel Llop en el plantel profesional de la B Nacional podrían pasar al León rafaelino para disputar el Regional Amateur a partir de enero próximo, siempre y cuando acepten bajar de categoría y se llegue a un acuerdo entre las partes. Por lo pronto, Lucas Quiróz, uno de los volantes que ha tenido poca participación en el primer equipo albiceleste, ya sea con Víctor Bottaniz o Juan Manuel Llop, está en la mira del León rafaelino, más allá de que no estaba en la lista de futbolistas que se habían dado a conocer a principios de semana por parte de Daniel Veronesse, cuando la institución de calle Ayacucho puso en marcha la pretemporada. Ellos eran Roque Ramírez, Jerónimo Astrada, Agustín Zili, Pablo Segovia y Juan Cruz Esquivel. Pero el “9” no es el único interesado en el Torito, ya que también pretenden contar con sus “talentosos” servicios Central Norte de Salta, que también se está preparando para el Regional Amateur de la mano de Ezequiel Medrán, quien ya lo contactó, y un equipo del fútbol ecuatoriano.“Tuve algunos llamados. En Atlético tengo contrato por 3 años más, pero está en mi cabeza quedarme a pelearla el próximo año. Me siento muy bien y cómodo en el club y me gustaría seguir al menos una temporada más. Quiero dejar en claro eso”, afirmó Quiróz en diálogo con LA OPINION.Con respecto a si desea cambiar de rumbo, el volante de 21 años expresó que “no está en mi cabeza. Igualmente, hay que ver qué sucederá en los próximos días. Si no voy a ser tenido en cuenta por parte de Llop,. No me quedará otra que buscar otros rumbos. Igualmente, me gustaría ir 9 de Julio. Tuve una linda charla hace poco con Marcelo Werlen. Pero también me llamó Ezequiel Medrán, donde asumió hace unos días como técnico de Central Norte. Ellos ya están entrenando y me dijeron si me podía sumar el lunes próximo a entrenar. Ambos me manifestaron su interés por mi y eso a uno lo pone contento, que haya clubes que te pretendan. Así que vamos a ver qué sucederá. Por ahora, mi cabeza está en Atlético y me gustaría tener más minutos en el semestre que viene”.Acerca del club ecuatoriano que también lo pretende, Quiróz, que está en la institución de barrio Alberdi desde los 15 años, añadió que “lo de Ecuador no estoy bien al tanto, mi representante está manejando eso. Igual, me gustaría saber cuanto antes la decisión que va a tomar Atlético con respecto a mí, porque no hay mucho tiempo por delante. Así que hay que pensar muy bien lo que decidiremos”.Por lo pronto, Quiróz se encuentra descansando en la ciudad con su familia, aunque dentro de unos días se irá a pasear a Buenos Aires. Mientras tanto, aún no sabe a ciencia cierta en qué momento Atlético le comunicará su decisión para el 2019. “No sabemos cuándo nos van a decir si vamos a ser tenidos en cuenta o no. Puede ser mañana, la semana que viene y cuando empiece la pretemporada. Hasta ahora, estamos todos citados para el 4 de enero”, concluyó.