Pechito López, presente en la quinta temporada

Este sábado, la Fórmula E marcará un antes y un después en su historia. No solo porque iniciará su 5ª temporada estrenando circuito, al visitar por primera vez la ciudad de Ad Diriyah, en Arabia Saudita, sino porque además presentará una gran cantidad de novedades: estreno de autos, pilotos, marcas (Nissan y HWA), formatos de clasificación, carrera, sanciones, y del “Modo ataque” o “Attack Mode”, como se lo conoce en inglés.“La primera carrera será muy especial, ya que habrá grandes cambios, con muchas cosas nuevas”, comentó José María López al portal Just Electric. El único argentino que participa en la especialidad afrontará su tercer torneo, el segundo desde el inicio, de la mano del renombrado GEOX Dragon.Sobre el flamante Gen2, Pechito aseguró que “cambió mucho con respecto al Gen1, es mucho más desafiante tanto para los pilotos como para los ingenieros. Me impresionó”. El cordobés llega a la cita asiática tras completar 160 giros y una simulación de carrera de 47 minutos con el nuevo monoplaza en los ensayos oficiales de pretemporada, donde logró el 12° mejor tiempo de los “test”, siendo 8/10 más lento que el mejor.Al hablar de candidatos, el equipo BMW i Andretti Motorsport, por el cual la casa alemana ingresa por primera vez a la especialidad como fabricante directo, resultó ser el más destacado en los ensayos disputados en Valencia en octubre pasado, tanto con Antonio Felix Da Costa (1° en el clasificador general) como con el debutante Alexander Sims (3°). Entre ellos se ubicó el campeón, Jean-Eric Vergne, con el DS Techeetah, escuadra que también situó a André Lotterer entre los mejores cinco (5°).Claro que no hay que descartar a los conjuntos históricamente más fuertes, como el e.dams (que ahora cuenta con apoyo de Nissan) o el Audi Sport ABT Schaeffler, quienes con Sébastien Buemi y Lucas di Grassi respectivamente intentarán destacarse. De todas maneras, por lo mostrado en las pruebas (¡14! máquinas terminaron a menos de 1s del líder), se espera un comienzo de temporada más que parejo.Por último, y al hablar de las novedades con respecto al plantel de pilotos, Felix Rosenqvist (que sólo correrá la primera carrera para Mahindra Racing), Nick Heidfeld (Mahindra Racing), Nicolas Prost (hoy Nissan e.dams), Alex Lynn (hoy Envision Virgin Racing), Maro Engel (Venturi) y Stéphane Sarrazin (hoy BMW i Andretti Motorsport) dejaron la categoría, mientras que se incorporaron, además del mencionado Sims, Felipe Massa (Venturi; el mejor “rookie” de las pruebas de pretemporada -8°-), Pascal Wehrlein (Mahindra Racing), Maximilian Gunther (GEOX Dragon), Stoffel Vandoorne (HWA), Gary Paffett (HWA) y Oliver Rowland (Nissan e.dams). Por otro lado, regresaron Robin Frinjs (Envision Virgin Racing) y Tom Dillmann (NIO).