Otro año con pirotecnia

En la mañana de ayer, estuvieron reunidos en el Concejo Municipal los concejales junto a representantes de Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) para analizar la propuesta presentada por Cambiemos para prohibir la pirotecnia sonora. El encuentro había sido solicitado en octubre pasado y recién ayer se concretó.

Es un clásico de todos los años en el Cuerpo Legislativo. Y, como todos los años, no saldrá la ordenanza. No habrá novedades para este año: es decir, seguirá todo igual. Y es difícil que pueda llegar a haber modificaciones en la normativa local, dado que tampoco avanzaría la ley a nivel provincial, presentada por el diputado Julio Eggiman (FPV).

Ezequiel Asquinasi es el Presidente de la CAEFA. En diálogo con los medios presentes indicó que "nosotros trajimos la posición del sector. Nos parecía importante contar nuestra visión. Hay 60.000 personas que trabajan en la actividad, en todo el país. Hablamos de la constitucionalidad de la pirotecnia: una ordenanza municipal no puede prohibir algo que es de venta libre a nivel nacional. Y, fundamentalmente, los riesgos que genera este tipo de prohibiciones, porque cuando suceden, la gente va y compra en un municipio vecino (lo que hace que se disminuya el comercio y trabajo local) o, en el peor de los casos, comienza a proliferar de nuevo lo que se erradicó en la Argentina, que es la pirotecnia clandestina. La pirotecnica legal, que es la controlada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, exRENAR, exFabricaciones Militares) es segura. Utilizada correctamente no tiene ningún tipo de riesgo, cosa que no sucede con la 'pirata'".

¿Qué pasó en los Municipios que prohibieron la pirotecnia, como por ejemplo, la ciudad de Santa Fe? "Pasan distintas cosas. En la práctica, no pasa nada", dijo y agregó: "en la noche del 24 o 31 de diciembre, uno no se entera que está prohibido, porque la gente compra en otros lugares, compra ilegal. No disminuye el uso. Paradójicamente, aumentan los accidentes, porque lo que se compra es riesgoso. En Eldorado (Misiones), que se prohibió, hubo accidentes, distinto a otros lugares, porque venían de contrabando".

En otras oportunidades -hace varios años- un representante de la Cámara directamente amenazó a llevar al Municipio a un juicio en el caso de sacar una ordenanza. En esta oportunidad, Asquinasi fue (un poco) más diplomático: "nosotros activamos legalmente en estos casos y la Justicia ya ha fallado a favor del sector, de la Cámara y de los trabajadores. Se han declarado inconstitucionales ordenanzas de Miramar, del Municipio de General Alvarado (a través de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires), en la Provincia de San Juan (con sentencia firma) de Santa Lucía y Rivadavia. Cuando no hay diálogo, lamentablmenete, se recurre a la Justicia. Y es lo que -tarde o temprano- va a pasar en todos lados. Lo dijimos hoy, lo decimos siempre: privilegiamos el diálogo, siempre hay posibilidades de consensos. Planteamos alternativas también aquí"

¿Cuáles son esas alternativas, en especial, atendiendo a que hay un creciente rechazo por parte de la pirotecnia sonora, que hace daño a personas con autismo, animales, ancianos o enfermos? "Hay un abanico muy grande de productos, algunos con mayor nivel de estruendo y otros con ruidos menores. Hay una tendencia mundial que avanza hacia una serie de productos más lumínicos. Nosotros llevamos adelante en el Noroeste campañas junto a asociaciones de familiares de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Esto mismo lo podemos hacer aquí", indicó Asquinasi y agregó que marcó que los comercios habilitados siempre asesora al ciente, lo que no pasa en otros lados.