Seguila Igual, para acompañar a los estudiantes que son mamás y papás

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación, presentó “Seguila Igual”, un nuevo programa de acompañamiento a la trayectoria educativa y el proyecto de vida de estudiantes jóvenes que, además, sean madres y padres.

El evento se desarrolló el martes a la nochecita ante un auditorio concurrido mayormente por directivas/os y docentes, en el SUM del Jardín Materno Infantil Municipal Nº 1 "Margarita Bochetto" que será una de las sedes de acciones del programa.

En el lugar, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, explicó que el objetivo del proyecto es “garantizar que jóvenes estudiantes que son mamás y papás y están en riesgo de abandono escolar, puedan finalizar los estudios secundarios con el acompañamiento del estado local”.

Destacó que es un proyecto que vienen generando de manera conjunta con el equipo de Jefatura de Gabinete, a partir de los numerosos casos que se acercaban en busca de apoyo a distintos equipos sociales y educativos del municipio y de los datos que arrojó el relevamiento socio-económico realizado por el ICEDeL en el año 2017, en el cual se observa que “quienes evidencian mayores dificultades en el acceso al empleo son aquellos agrupamientos compuestos por personas jóvenes y con menor nivel de instrucción, con especial afectación sobre las integrantes del género femenino”.

En busca de más evidencia concreta, en el mes de agosto pasado se realizó un relevamiento en las escuelas secundarias de la ciudad que sacaron a la luz aproximadamente 100 casos de estudiantes de hasta 21 años que estaban atravesando esta situación en el ciclo 2018, el 20% de los cuales habían abandonado el cursado. Coincidentemente, en distintas iniciativas que fomentan la participación democrática de estudiantes secundarios como "Concejo Joven" y "Diputados por un Día", fueron apareciendo numerosas propuestas de los mismos jóvenes para atender la necesidad de acompañar las trayectorias de sus compañeras y compañeros atravesados por la maternidad y paternidad.

Para dar respuesta a esta realidad y seguir trabajando desde el Estado local para igualar oportunidades y dando pasos hacia la equidad educativa, surge el programa “Seguila Igual”, que constará de 3 líneas complementarias de acción:

- TALLERES de contención y reflexión sobre distintas temáticas que atraviesan a los/as jóvenes en su trayectoria escolar y en esta etapa de la vida.

- La creación de un CUPO de hasta un 10% de la matrícula en los Jardines Maternales Municipales reservado para hijas e hijos de jóvenes estudiantes que estén cursando los niveles de educación obligatoria y que no tengan quien cuide a sus niños/as ni posibilidades económicas para afrontarlo;

- Una línea de asignación de BECAS para jóvenes estudiantes que no tengan quien cuide a sus hijos/as y/o no puedan pagar Jardines Maternales privados para poder continuar con sus estudios ”.

A continuación, la coordinadora general del programa, Profesora Milena Santiano, explicó que las inscripciones online “se abren a partir de este momento, y realizaremos un primer corte a mediados de febrero. Con las personas preinscriptas hasta ese momento, avanzaremos en entrevistas personales, se solicitará la documentación necesaria y se tratará caso por caso, a fin de encontrar la mejor vía de ayuda para cada uno”.

“Tanto el otorgamiento de cupos y becas, como los talleres, darán inicio en coincidencia con el comienzo el ciclo lectivo”, agregó.

Como bien explicaron el resto de las integrantes del equipo del programa, los talleres se desarrollarán en ese mismo Jardín, con un espacio exclusivo para el cuidado de niños y niñas, a cargo de docentes de nivel inicial. Los tópicos girarán en torno a 4 ejes:

· Nuestra palabra: dinámicas de escritura, expresión y comunicación.

· Nuestro futuro: Orientación vocacional y laboral. Reflexión sobre la construcción de un proyecto de vida a futuro.

· Nuestros derechos: Derechos conquistados por la mujer, su implicancia social e histórica. Empoderamiento. Asesoramiento legal y jurídico sobre cuestiones prácticas en relación a cómo reclamar, ejercer y reivindicar estos derechos.

· Nuestra salud: Charlas a cargo de profesionales. Información y reflexión en relación al cuidado del cuerpo, la crianza y la educación sexual integral, entre otros temas.

Al cierre del evento, quedó habilitado el sitio oficial del programa donde se pueden consultar todos los detalles y concretar la preinscripción online, ingresando a: www.rafaela.gob.ar

Para más información y consultas pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Educación (Sarmiento 550) o comunicarse telefónicamente al 504333, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.