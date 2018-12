Diputados votará el Presupuesto 2018

La Cámara de Diputados de la Provincia debatirá hoy -entre otros temas y en sesión extraordinaria-, el Presupuesto 2019, que ya cuenta con media sanción de Senadores. “El Presupuesto 2019 sostiene el ritmo de ejecución de obra pública sin poner en riesgo el gasto social. Es un presupuesto que no ajusta” afirmó el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, ante los quince diputados que se dieron cita en la sala del bloque de diputados justicialistas para intercambiar ideas sobre la ley de leyes para el año venidero. También se votará la reforma Tributaria y la ley impositiva anual, y el acuerdo del gobierno provincial con ANSeS para reconocimiento de parte del déficit del sistema previsional santafesino.

El diputado socialista Omar Martínez emitió recientemente un comunicado en donde daba su punto de vista al respecto: "Este presupuesto reafirma 4 pilares fundamentales de la segunda economía nacional (después del conglomerado CABA y Provincia de Bs.As) que son; la apertura, la diversificación, la estabilidad y el bajo nivel de endeudamiento

La economía santafesina ha sido más estable que la economía Nacional en su conjunto y esto no solo es por la diversificación sino también por el carácter contra cíclico de las políticas de Estado. Si a eso le sumamos una baja presión tributaria, la estabilidad presupuestaria de los dineros públicos y el bajo nivel de endeudamiento, no resulta casual entonces que tengamos una economía ordenada.

Por otro lado, este sostenimiento de la estabilidad económica provincial es alentada por:

• Niveles récords de inversión en obra pública del estado Provincial.

• Sostenimiento del poder adquisitivo del salario público y los haberes previsionales.

• Sostenimiento del gasto social que cuida al ciudadano y sus derechos, en una coyuntura macroeconómica desfavorable.

En cuanto a la proyección de recursos provinciales, tiene una necesaria secuencia en etapas y específicamente la composición económica del presupuesto 2019 cuenta con un nivel de recursos corrientes en $ 267.088.517.000, creciendo un 49% con respecto al año anterior y un nivel de gastos que se fijaron en $ 234.605.013.000. Así se determina un ahorro económico de $ 32.483.504.000 que permite volcarlo al sostenimiento de los gastos de capital y al plan de inversiones en particular.

Esto resulta posible en virtud del círculo virtuoso entre solvencia fiscal y el bajo nivel de endeudamiento que exhibe la provincia".