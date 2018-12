Perspectivas desalentadoras

En ocasiones cuesta creer que los funcionarios del gobierno nacional afirmen que la Argentina está terminando de superar la crisis cuando la inflación le gana por nocaut la pelea al salario, las ventas se desploman en casi todos los rubros, el empleo cruje y se pierden puestos de trabajo aquí y allá mientras las pymes advierten que en el 2019 quizás sean condenadas a una suerte de infierno productivo. Es decir, es difícil admitir que quienes ocupan los más altos cargos en la estructura del Estado nacional se refieran a la misma economía en la que viven los ciudadanos de pie, convertidos en malabaristas para tratar de llegar a fin de mes, temiendo por la continuidad de su empleo y también si les alcanza o no el sueldo.

Un repaso por la plataforma de títulos de una agencia de noticias argentina permite contraponer esa exagerada visión optimista de los funcionarios, quizás contagiada del espíritu de la esperanza que suele estar presente en cada Navidad, con los indicadores reales de lo que sucede en la actividad económica. El pasado lunes, una de las noticias decía "Optimismo en el gabinete económico del Gobierno que considera que la Argentina está terminando de superar la crisis y se acerca una recuperación" y por ahí cerca otra citaba declaraciones del ministro de la Producción, Dante Sica, quien sostuvo que "ya empezamos a ver una desaceleración de la caída de la economía".

El mismo día, especialistas consultados por la agencia advirtieron que persisten riesgo para la economía argentina en tanto otro título expresaba "Malas expectativas para la creación de empleo: son las más bajas en un año", en referencia al resultado de un informe privado. Otra consultora en tanto alertó que "se perdieron más de 14 mil empleos formales en los últimos cinco meses de corrida cambiaria". También el lunes el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, manifestó que "la Argentina está terminando de superar la crisis" mientras que el jefe del Banco Central, Guido Sandleris, tuvo un enfoque más realista y menos fantástico admitió que "el país todavía está atravesando meses muy difíciles".

En ese mismo de menú en la sección Economía de la agencia figuraban declaraciones del presidente, Mauricio Macri, quien consideró que la Argentina está consolidando "una base cierta para avanzar hacia la estabilización macroeconómica". Mientras tanto, se informó que "la industria trabaja al 64,8% de su capacidad instalada" que "a un año de emitir una Obligación Negociable para financiarse, la empresa Longvie pide reestructurar porque no puede pagar debido a la crisis". Aquí se ajusta como anillo al dedo las manifestaciones del presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, quien calificó a este año "como muy malo para la industria, pero para el que viene estamos más que preocupados".

Por otro lado, se indicó que "el consumo cayó en picada en la Argentina al derrumbarse 9,6% en noviembre" y que para Navidad "estiman que dos de cada tres argentinos gastarán menos dinero en regalos". En contraposición, se reveló que la Argentina pasó este año a ocupar el primer puesto en América Latina del ránking de consumo por comercio electrónico per cápita, con 318 dólares promedio, según datos del sector.

Con una perspectiva más general sobre el año que está por terminada, un informe de la Universidad de Belgrano consideró que la inflación minorista anual va a superar al 45% y el PBI caerá "al menos un 2,5%". "La economía argentina ya completó dos trimestres consecutivos de caída, con lo cual entró en el peor de los mundos posibles: recesión más inflación, lo cual se conoce como estanflación", sostuvo el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía, Víctor Beker, muy lejos del optimismo que derrocha el Gobierno.

A todo esto, el riesgo país que es ni más ni menos que el costo "extra" que tienen que pagar el Estado nacional, las provincias o las empresas argentinas si salen a colocar deuda, respecto de lo que rinden los bonos de la plaza más "segura" para los inversores, que es Estados Unidos, se disparó por encima de los 750 puntos. Según Dujovne, la suba del indicador responde al "riesgo político" que observan los inversores por la posibilidad de que el presidente Macri no sea reelecto el año que viene.

Más allá de los títulos, la única verdad es la realidad como decía un antiguo filósofo y que luego fue popularizada en la Argentina por un caudillo político. Hoy el INDEC dará a conocer los datos de inflación de noviembre pasado, que se ubicarían por debajo del 3 por ciento, y así el costo de vida acumularía en lo que va del año una suba de alrededor del 42%, según estimaciones privadas. Una barbaridad que no puede disimilar el optimismo.