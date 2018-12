Anuncia el Sunchales Cicles Club

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Desde el Sunchales Cicles club se anunció la realización de la "Noche de Boxeo" que organizó la comisión directiva de la institución con el objeto de reunir fondos que serán destinados a la construcción de un Salón de Usos Múltiples, para que todas las actividades que se realizan en el club, puedan continuar y desarrollarse cuando las condiciones del clima lo impiden: frío extremo, lluvia, sol.

El encuentro de referencia, que se llevará a cabo al aire libre, en la sede de la institución deportiva- Alberdi y Chaco- está programado para mañana, viernes 14 a partir de las 21:30, en caso de lluvias, se trasladará al Salón Centenario del Club Deportivo Libertad. Habrá servicio de bar.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $ 100 y podrán requerirse en la secretaría del club hoy de 19 a 20:30.



PROGRAMA



Pablo Paredes ( Colonia Aldao) vs. Emanuel Sánchez ( Rafaela)

Fabián Gerez ( Sunchales) vs. Fabricio Basualdo ( Ceres)

José Usprun ( Sunchales) vs. Nicolás Ledesma ( Rafaela)

Rodrigo Blanco ( Sunchales) vs. Pablo Muñoz ( Colonia Aldao)

Juan Ortiz ( Sunchales) vs. Nicolás Morlachi (Rafaela)

Mauro Ríos ( Rafaela) vs. Mauro Ríos (Colonia Aldao)

Checho Rodríguez ( Sunchales) vs. Nicolás Blanco ( Rafaela)