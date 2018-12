Cantard será candidato a intendente de Santa Fe

El diputado nacional Albor "Niky" Cantard confirmó esta mañana que será candidato a intendente de Santa Fe por el espacio Cambiemos.En el marco de un desayuno con periodistas de la ciudad, el actual diputado confirmó la candidatura y dijo que había sido fruto de "mucha reflexión" y de "mucha conversación con los distintos espacios que conforman Cambiemos"."Siempre me he sentido a gusto formando equipos de trabajo y llevando adelante gestiones participativas", dijo Cantard al confirmar su candidatura.En este sentido, el actual diputado dijo que se pararía sobre "los logros de las gestiones anteriores" y que tendría "los oídos abiertos y la boca más bien cerrada" para poder "escuchar a la gente, a los vecinos, a los actores sociales de la ciudad, que es como entiendo yo que se gesta la política".Uno de los males que tienen las instituciones en el país, y está exacerbado en la política, es lo que yo llamo el delirio fundacional: los que llegan y creen que la historia empieza a partir de que uno llega", indicó, y agregó que "la mejor manera de empezar es pararse sobre los logros de la gestión anterior, ver las cosas que faltan, las cosas que se hicieron hasta ahora y proyectar la ciudad de los próximos diez años"."Cada uno tendrá su impronta y características, pero indudablemente si vemos la foto de la ciudad de Santa Fe hoy y la comparamos con la Santa Fe de hace 12 años atrás tenemos una ciudad totalmente diferente, que ha superado muchos de los problemas que tenía hasta hace una década", aseguró.Consultado respecto de los votos logrados en la última elección, que lo convirtieron en el candidato más votado de Santa Fe, indicó que "pese al gran resultado que tuvimos particularmente en la ciudad de Santa Fe lo peor que puede hacer un dirigente político es creérsela"."Vamos a trabajar mucho para conseguir este sueño de ser el intendente de la ciudad", agregó."Soy nacido y criado en Santa Fe, he pasado toda mi vida acá", dijo el ex rector de la Universidad y que esa fue una de las razones que lo impulsaron en la decisión.