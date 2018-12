"El balance fue positivo y no escapa a la realidad del país"

La Sociedad Rural de Rafaela realizó anteayer una nueva asamblea general ordinaria en el salón Centenario de avenida Brasil en la que dio la lectura y consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de recursos y gastos, y su posterior aprobación parte de los asociados presentes.

Luego hubo renovación parcial de la comisión directiva: Leonardo Alassia vicepresidente por el término de dos años en reemplazo del médico veterinario Juan José Imvinkelried; Claudio Gastaldi reemplazará a fin de año en la gerencia a Sebastián Operto, que deja el cargo luego de 46 años; se nombró a Alejandro Galbusera, Fernando Belinde y Jorge Pesse como nuevos miembros, por dos años, en reemplazo de Aldo Gribaudo, Adolfo Albrecht, Ariel Blatter, Adrián Lungo y Leonardo Alassia, que también terminaron sus mandatos. También finalizaron Alejandro Borgnino, Ignacio Arnoldt y Beatriz de Zenklusen. Cumplieron mandatos en el Consejo Económico Rodolfo Demo, Julio Bellezze y Jorge Emanuel Ghiano.

"Fue un ejercicio más, para nada fácil porque después de los años 2016-2017 con las inclemencias climáticas que tuvimos, podía ser distinto este año y empezamos con una sequía que condicionó muchos los rendimientos de la cosecha gruesa, la confección de reservas, principalmente para los tambos y ganadería, con lo cual condicionó mucho los resultados productivos de este año. Ahora esperando que el clima nos acompañe para que podamos hacer lo que el productor quiere: producir y generar riquezas para este país", destacó el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela Pedro Rostagno en una entrevista con este cronista de LA OPINION.

-Aprobaron la memoria y balance, ¿cómo fueron los resultados?

-Fue un resultado positivo que no escapa tampoco a la realidad económica del país ni del sector al cual representamos, con lo cual vamos a tener que ser muy austeros en todo para tratar de sortear este año y ver de qué forma el año próximo podemos seguir ejerciendo la acción gremial, que es nuestro principal objetivo.

-Hubo renovación de la comisión directiva de la Rural, ¿en qué manera hay mayor participación?

-Tenemos la incorporación de dos nuevas personas (Fernando Belinde y Alejandro Galbusera), que eran ajenas a la comisión directiva, con lo cual hay una renovación. Esto es bueno porque trae nuevos aires e ideas nuevas; estamos pidiendo mayor participación de los productores. Es un indicio que ese mensaje está llegando y hay productores que aceptan el desafío de participar y trabajar para el bien de sus pares.

-Respecto al tiempo climático, venimos de sequía, después intensas lluvias, ¿hoy cómo estamos, hace falta más agua en los campos alrededor de Rafaela?

-Ahora en el verano las lluvias son necesarias casi todas las semanas, en la medida que no se escapen cantidades muy importantes la lluvia es bienvenida. No es lo mismo que te lluevan 200 milímetros hoy que en el otoño como fue en años anteriores, donde los días son muchos más cortos, las temperaturas más bajas, las posibilidades de escurrimiento y el secado son totalmente diferentes, pero si a uno le dan de elegir preferimos 200 mm repartidos que no todo junto.

-Estuvo en Rafaela el director nacional de Lechería Alejandro Sanmartino para presentar el mercado de futuro de la leche, ¿esto sirve y en qué manera ayuda a la lechería?

-No es lo que el productor necesita hoy, es una herramienta para calzarse en los negocios de compras de insumos. En estos momentos de inestabilidad cambiaria, por ejemplo si uno tiene que plantear una campaña de siembra de pasturas y se lo dan financiado en dólares, no sabe en qué valor va a cobrar la leche en su equivalente en dólares, es una forma de calzar lo que uno produce con lo que uno va a comprar. Son herramientas de participación en el precio final del producto, donde al productor le puedan asegurar una rentabilidad, entendiendo que la cadena en el consumidor que está dispuesto a pagar una equis cantidad de dinero por un producto lácteo y en una forma eficiente de costos trasladarse a los sectores comercial y industrial con una rentabilidad y que el productor también la tenga, porque de nada vale una cadena con eslabones que pierden plata para que gane solamente uno.

-Hace pocos días se realizó el G20 en Buenos Aires, ¿esto permitirá nuevos horizontes y exportaciones para el sector agropecuario?

-Es lo que uno espera, creemos que es una oportunidad de mostrar la potencialidad de nuestro país como productor de alimentos. Estuvieron las principales potencias económicas y líderes de poder en nuestro país, conociendo y palpando; creo que todos nos conocen, pero pudieron verlo en forma directa qué es la Argentina. Esperamos que sea una oportunidad para la venta de todos nuestros productos y se traduzca en mejores precios y mayor actividad económica para generar empleo y divisas.