Se dieron a conocer las Ternas de la Fiesta del Deporte 2018

La Municipalidad de Rafaela, a través de Subsecretaría de Deportes, informó los ternados para la elección del Deportista del Año 2018, en el marco de una nueva edición de la Fiesta del Deporte. La actividad se realizará el domingo 16 de diciembre, en el Anfiteatro Alfredo Williner, a partir de las 20:30. En caso de lluvia el acto se llevará a cabo en el Cine Teatro Belgrano.Cabe destacar que las ternas se eligieron de manera participativa y democrática en función del mérito deportivo. Participaron de la misma integrantes de la Comisión Asesora Municipal del Deporte y periodistas deportivos de la ciudad.LAS DISCIPLINASAEROMODELISMO: Palmieri Mario, Dunky Elvio, Giuliani Valentino.AJEDREZ: Hevia Gerónimo, Hilgert Gonzalo, Hevia Lautaro.AUTOMODELISMO: Pagani Leandro, Benz Fabián, Battaglino Lautaro.AUTOMOVILISMO ZONAL: Sella Cristian, Andreis Maximiliano, Mainero Fabián.ATLETAS CON DISCAPACIDAD: Castillo Delfina, Bonamino Bianca, Alvarez Claudia.ATLETISMO: Kloster Sofía, Mondino Araceli, Donnet Rocío.BÁSQUET: Gretter Melisa, Acuña Roberto, Gentinetta Candela.BOCHAS: Serrano Omar, Bruno Emanuel, Sanchez Juan.BILLAR: Acosta Gabriel, Morbidoni Mariano, Verón Hugo.BOXEO: Díaz Omar, Spósito Fabricio, Sanabria Facundo.CICLISMO: Vargas Yoel, Suárez Farid, Vegetti Luis.ESCALADA DEPORTIVA: Molina Jorgelina, Pairone Vanesa, Baretta Franco.FISICOCULTURISMO: Fontanetto Diego.FÚTBOL/LIGA: Arias Cristian, Maldonado Oscar, Astrada Matías.FÚTBOL PROFESIONAL: Colidio Facundo, Werner Axel, Donatti Alejandro.GIMNASIA ARTÍSTICA: Peretto Valentina, Monges Lourdes, Gonzalez Lucía.GOLF: Demonte Nicolás, Tita Agustín, Equipo Menores del Jockey Club.HANDBALL: Busto Federico, Milanessio Julieta, Aranda Belén.HOCKEY: Costamagna Alina, Bolea Sofía, Zanabria Maitena.INTERCOLEGIALES INDIVIDUALES: Mondino Tomás, Mendez Mateo, Zanatta Angelina.INTERCOLEGIALES POR EQUIPO: Rugby CRAR M16, Hockey CRAR, Handball CEF 53.JIU-JITSU: Strada Alan, Minuett Fernando, Mansilla Cristian.KARATE DO: Abeldaño Carlos, Ramirez Triana, Monges Elías.MIDGET: Calvi Hernán, Valentini Ezequiel, Bossio Néstor.MMA: Lezcano Franco, Caballero Pablo, Aquino David.MOUNTAIN BIKE: Bonetto César, Cattaneo Gisella, Gentinetta Rosalía.MOTOCICLISMO: Donatti Iván, Piedrabuena Tobías, Ghione Jonatan.NATACIÓN: Capri Brandon, Ferreyra Ludmila.PATÍN: Peralta Agostina, Herrera Ana, Ferrarese Lucía.PEDETRISMO: Visconti Rodrigo, Chavez Martín, Chianalino Ignacio.PELOTA VASCA: Gays Juan, Montoya Matías, Garelli Alejandro.POLO: Reinero Maricel.DUATLON – TRIATLON: Peretti Sergio, Bainoti Pablo, Emmert Pedro.RUGBY: Vivas Mayco, Asef Hanan, Kerstens Santiago.SALTOS HÍPICOS: Gagliardo Amalia, Perren Bianca, Gagliano María.TAEKWONDO: Moyano Valentina, Martinez Jonatan, Iarantoff Candela.TENIS: Vivas Sofía, Zeiter Federico, Vottero Agustina.TIRO: Romitelli Germán, Palmucci Diego, Aragoni Claudio.TIRO A LA HELICE: Franzetti Santiago, Sambrini Lautaro, Batistoni Matías.TRAIL RUNNING: Beltramo Claudio, Negro Eugenia, Ahumada Iván.ULTRAMARATÓN: Carpio Hernán, Parisi Sergio, Vaillard Maximiliano.VOLEY: Florio Candela, Pairone Valentina, Silva Camila.VOLOVELISMO: Mirasso Walter, Meronio Carlos, Picard Héctor.WUSHU: Aguilar Ariana, Visconti Germán, Aguilar Franco.Como todos los años también se entregarán distinciones al Deportista Amateur del año, a la Revelación de la Temporada, al Auxiliar Deportivo y al ex-Deportista Destacado. Es importante aclarar que el orden de premiación de cada terna no será alfabéticamente como se venía haciendo, sino alternando A,Z,B,Y y así sucesivamente. Es decir, la primera letra del alfabeto y la última, la segunda y la anteúltima, etc.