Libertad tuvo su primera victoria

Libertad de Sunchales sumó su primer triunfo en la Liga Nacional de Básquetbol, derrotando a San Martín de Corrientes por 83 a 60 el pasado martes. El aurinegro volvió a mostrarse compacto en defensa y paciente en ataque ante un rival que se mostró desconcertado y nunca estuvo en juego. Kelley aportó 21 unidades en un equipo que tuvo un goleo muy distribuido.

Los Tigres lanzaron para un 62% en dobles (15 de 24) en la primera etapa, donde lograron una amplia ventaja. En el segundo tiempo tomaron una máxima de 36 unidades que sentenció la historia.



EL PROGRAMA DE LA LIGA PROVINCIAL

La Federación Santafesina dio a conocer la programación de la quinta fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe. La zona A se abrirá el viernes desde las 21.30 con Almagro de Esperanza ante San Lorenzo de Tostado, mientras que el domingo a las 20.30 habrá dos juegos de este grupo: Sportsman de Villa Cañás - Sportsmen Unidos de Rosario y Ceci de Gálvez - Atlético de Rafaela.

Mientras tanto, en la zona B el viernes a las 21.30 chocarán Alma Juniors de Esperanza - Racing de San Cristóbal y Centenario de Venado Tuerto - Trebolense. El domingo a las 20.30 se medirán Independiente de Chañar Ladeado - 9 de Julio de Rafaela.

En tanto, en el grupo C el viernes a las 21.30 jugarán Atlético Sastre vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, El Tala de Rosario vs. Unión de San Guillermo y Ben Hur de Rafaela vs. Peñarol de Elortondo. Y en la zona D jugarán el viernes a las 21.30 Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Municipalidad de Puerto San Martín, Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana y Argentino de Firmat vs. Colón de San Justo.