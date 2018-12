Hoy será la 1º sesión matutina

La sesión ordinaria del día de hoy tiene una particularidad: será la primera sesión matutina. Así lo definieron en la sesión extraordinaria del pasado lunes y, al menos hasta el recambio de concejales de 2019, será así.Entre los puntos principales que tendrá esta sesión, es que se tratará un pedido de informes sobre la negativa a distintos procedimientos en seguridad. Lisandro Mársico, autor del proyecto, quiere saber por qué la Municipalidad "no suscribió con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe el Programa Vínculos años 2017/18, no se procedió a poner en ejecución la Ordenanza que crea el Programa Municipal de Alarmas Comunitarias y la referente al Sistema de Botón de Alerta aplicado a la Violencia de Género”. El tema generó polémica en la reunión de comisión del pasado martes y promete que continuará en la mañana de hoy.Otro de los temas interesantes es el proyecto presentado por todo el Concejo a partir del cual se declarará al Turismo "de interés público y cultural" en la ciudad. Habrá que ver cómo se promueve la ciudad, apuntando a eventos y sin ayuda de la naturaleza (no hay ríos, mares y montañas).El tercer tema importante es distinguir a Marengo SA, que participó del G20. El resto de los temas no tienen una mayor trascendencia ciudadana.