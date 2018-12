Eliminación de Argentina en el Mundial

No pudo ser para Los Leones en Bhubaneswar. El seleccionado argentino de Hockey sobre césped, actual campeón olímpico, cayó ante Inglaterra por 3-2 y se despidió antes de lo esperado del Mundial de la India, en uno de los duelos de cuartos de final.​Después de un primer cuarto en el que los ingleses fueron levemente superiores y no pudieron aprovechar un par de cortos, Argentina tuvo su primera gran chance y no la desaprovechó: Gonzalo Peillat le sacó el jugo al primer córner corto que tuvo el equipo de Germán Orozco y puso el 1-0.Argentina no pudo capitalizar alguna chance de ampliar la ventaja a través de Lucas Vila, y a los 27 Juan Vivaldi salvó a Los Leones con una reacción a puro reflejo ante Phil Roper. Pero el peligro no pasó y menos de un minuto más tarde, un disparo cruzado de Barry Middleton emparejó el marcador.El tercer cuarto también fue controlado por Inglaterra. Y si bien el equipo argentino había logrado mantener la igualdad, a 15 segundos del final del parcial Lucas Vila perdió la bocha, Inglaterra sacó la contra, Pedro Ibarra falló en el control y Will Calnan le dio la ventaja a los europeos. Argentina salió con todo a buscar el empate y a los 2'17 del último cuarto, Peillat volvió a sacarle el jugo a un corner corto para poner el 2-2, pero menos de un minuto más tarde llegó el tercero de la mano de Harry Martín e Inglaterra se llevó una victoria que los metió entre los cuatro mejores del torneo.