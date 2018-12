El Consejo Federal armará las zonas el 21 de diciembre

El Consejo Federal de AFA dio a conocer en la víspera algunos detalles del torneo Regional Amateur, sobre todo vinculado a fechas en que se tendrán mayores precisiones sobre la competencia.

El viernes 21 de diciembre se realizará el armado de las zonas, el primer dato saliente para los entrenadores de los equipos. Ya que a partir de allí podrán empezar a indagar un poco más de los rivales. Los grupos serán de 6 a 8 equipos, conformados por Regiones.

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Etapa Final los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas. Esto garantizará un mínimo de entre 10 y 14 partidos para los protagonistas.

En cuanto a la fase final, estará integrada por los equipos clasificados disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede. (Play Off). Los cruces se armarán por cercanía geográfica (excepto en la primera fase) y jugarán un número aproximado de 4 a 6 play off hasta determinar los 4 ascendidos al Federal A.

Cabe acotar que no se hará el mismo día la conformación de zonas y el sorteo del fixture. Esto último se realizará el 4 de enero.



LOS CONFIRMADOS

La Liga Rafaelina tiene definidos desde hace bastante tiempo a sus tres representantes: Ben Hur, 9 de Julio (del ex Federal B) y Libertad de Sunchales (descendido del Argentino A). Recordemos que renunciaron a participar los campeones de la temporada 2018: Dep. Tacural y Peñarol, y otros equipos no aceptaron la invitación para reemplazarlos.

En definitiva, de la provincia de Santa Fe por el momento (aún está abierto el plazo de inscripción) están confirmados estos equipos para el Regional Amateur: Libertad de Sunchales; 9 de Julio y Ben Hur de Rafaela; Atlético San Jorge; Cosmos F.C. de Santa Fe; Tiro Federal, ADIUR de Rosario; Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez; Puerto San Martín de San Lorenzo; Sp. Rivadavia de Venado Tuerto; y Atlético Carcarañá.