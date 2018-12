No alcanzó con Colidio

Los chicos del Inter que estaban participando en la UEFA Youth League tenían un panorama parecido al del primer equipo: necesitaban ganar su partido ante el PSV y esperar que el Tottenham no consiguiera los tres puntos contra el Barcelona. Y el destino fue igual de negativo. La cuestión es que los tanos se ilusionaron porque se impusieron con un contudente 3-0 a los holandeses. Y como Mauro Icardi en el Giuseppe Meazza, apareció el rafaelino Facundo Colidio para aportar su granito de arena en el marcador. Pero los Spurs no ayudaron: se llevaron un 2-0 sobre el Barsa, lo que les permitió pasar a octavos. Más allá de la eliminación, el delantero con pasado en Boca y surgido en Atlético de Rafaela puede sonreír porque cerró su participación con cinco tantos en la misma cantidad de encuentros y sólo quedó a uno de los dos máximos goleadores hasta el momento (Rodrigo Rodrigues y Nicolas-Gerrit Kühn). El pibe, que se fue del Xeneize por 8 millones de dólares, podría ser uno de los que esté presente en el Sudamericano Sub 20 de Chile en el 2019.