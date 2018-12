River se mueve en Al Ain

Luego de haber obtenido la Copa Libertadores de América frente a Boca, River cambió el chip y tuvo su primer entrenamiento de cara al primer partido del Mundial de Clubes, que será el martes 18 desde las 13:30 (hora argentina). En una práctica liviana realizada en el centro de entrenamiento "Al Ain Training Centre", los dirigidos por Marcelo Gallardo ya empezaron a pensar en la obtención de un nuevo certamen, donde el gran candidato es el Real Madrid. El "Millonario" recién conocerá su rival el sábado 15, cuando se enfrenten el Esperance de Túnez ante el Al Ain emiratí, que venció por penales este miércoles al Team Wellington neozelandés. La gran incógnita de cara a ese encuentro es la presencia de Ignacio Scocco, quien se recupera de una lesión en el gemelo de la pierna derecha, que le hizo perder el partido frente a Boca. Si bien su evolución será analizada día a día, no se descarta que se apunte a que esté presente en la hipotética final, que será el sábado 22, en Abu Dabi. De cara al debut, el que regresará a la titularidad si se toma como parámetro el encuentro ante Boca será Rafael Santos Borré, quien purgó la fecha de suspensión. En ese sentido, saldrá uno de los cinco mediocampistas y los candidatos son Enzo Pérez o Ignacio Fernández. River Plate, que fue campeón de la Copa Intercontinental en 1986 al vencer al Steua Bucarest, disputó anteriormente el Mundial de Clubes en su formato actual en 2015 y cayó en la final ante el Barcelona. Una probable alineación sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Pérez o Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Borré y Lucas Pratto.El Al Ain emiratí se impuso en la tanda de penales (4-3 tras empate 3-3) al Wellington neozelandés, este miércoles en su ciudad, en el partido que abrió el Mundial de Clubes, con lo que se medirá en cuartos al Esperance tunecino, en el duelo del que saldrá el rival del River Plate en semifinales. El argentino Mario Barcia (minuto 11) fue el autor del primer gol de esta edición y después Aaron Clapham (15) y Mario Ilich (44) ampliaron la cuenta para el Welly. El japonés Tsukasa Shitoni (45), el maliense Tongo Doumbia (49) y el sueco Marcus Berg (85) permitieron la reacción local y forzaron la prórroga, donde el marcador no se movió. En la tanda de penales, Berg fue el único en fallar para el Al Ain, pero el acierto de su arquero Khalid Eisa, que detuvo los lanzamientos de Angus Kilkully y Justin Gulley, dio el pase a los emiratíes. El Al Ain sueña con emular el gran papel del año pasado del Al Jazira, que llegó a semifinales, donde llegó a plantar batalla ante el Real Madrid. El Mundial de Clubes continuará el sábado con estos partidos de cuartos de final: Chivas Guadalajara (MEX) vs. Kashima Antlers (JPN). El ganador se mediará en semifinales al Real Madrid. Y Al Ain (UAE) -vs. Esperance (TUN).El CSKA de Moscú goleó este miércoles 3-0 al Real Madrid en la Liga de Campeones, en la mayor derrota en casa en competición europea del equipo blanco, a pocos días de viajar al Mundial de Clubes. Fedor Chalov abrió el marcador con un disparo cruzado (37) en un desbarajuste defensivo del Real Madrid, que se repitió en el tanto de Georgi Schennikov para poner el 2-0 (43) en el marcador antes de que Amor Sigurdsson hiciera el 3-0 (73) definitivo. La victoria ante un Real Madrid lleno de suplentes y canteranos no sirvió al CSKA para recuperar el tercer puesto del grupo G, que mantuvo el Viktoria Pilsen checo al ganar 2-1 a la Roma para seguir en la Europa League.la fase de grupos se terminó y el lunes se realizará el sorteo de los 8º de final. Los 16 clasificados son los siguientes: Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, Porto, Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid y Juventus (ganadores de grupos); Atlético de Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lyon, Roma y Manchester United (segundos). En tanto, Brujas, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen y Valencia jugarán la Europa League.