Heladas limitan la producción de trigo a 18,7 millones de tn

La producción nacional de trigo alcanzaría a 18,7 millones de toneladas limitadas por las heladas, según las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Buenos Aires apuntaba a obtener un nuevo hito productivo en rindes pero fue alcanzada por los efectos de las heladas de noviembre y las recientes del 2 y 7 de diciembre, indicó la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR.

Ocurridas en pleno llenado de grano en la zona más productiva, el fenómeno lleva a descontar 140 mil toneladas de la cifra estimada de producción provincial.

También se recortaron 40 mil toneladas en la provincia de Santa Fe; sin embargo, Entre Ríos está exhibiendo mejores rindes que lo anticipado y compensa, en buena parte, las caídas mencionadas.

"De allí que no haya variación en el número de producción a escala nacional", señalaron los técnicos de GEA.

La producción nacional dependía de la materialización del potencial productivo que se perfilaba en Buenos Aires para recuperarse de los daños ocurridos en el norte argentino, Córdoba y Santa Fe.

Por tal motivo, resulta grave el efecto de las bajas temperaturas en el territorio bonaerense ya que esta producción " "podría haber sido la oportunidad de oro para que Argentina saltara por encima de la valla de los 19 millones de toneladas".

En soja por ahora, se mantiene la superficie de intención de siembra en 17,9 millones de hectárea y la proyección de producción en 50 millones de toneladas.

Según GEA, la cosecha de trigo la cosecha está atrasada en 6 puntos porcentuales respecto de un año atrás.

En este ciclo 2018-2019, la siembra interanual de trigo creció un 17,3% pero el volumen sólo subirá un 6,8% respecto del año pasado.

Se han ajustado en forma negativa las estimaciones de rendimiento en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, mientras que hubo cambios favorables para Entre Ríos.



VALOR MÁS ALTO

EN DOS MESES

El precio del trigo alcanzó el nivel más alto de los últimos dos meses, a pesar de que debería disminuir por la mayor oferta estacional en plena cosecha, según la cotización registrada en el Mercado a Término de Buenos Aires.

Según se informó, el costo de la tonelada, con vencimiento en diciembre, ajustó a US$ 195.

Por el lado de la oferta, resultó afectada por heladas, déficit de agua y granizo y la demanda alentada por oportunidades de negocios de exportación de trigo.

Así lo consideraron las especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Sofía Corina, Desiré Sigaudo y Emilce Terré, en un análisis.

En relación a la oferta, de una producción proyectada en 21 millones de toneladas a comienzos de la campaña, hoy las últimas cifras de la BCR apuntan a los 18,5 millones de toneladas.

"Sumado a ello, el stock de campañas anteriores resulta muy ajustado al inicio de la campaña actual, ajustando la disponibilidad de grano", dijeron.

Pese a ello, el cielo despejado de la semana anterior permitió que las cosechadoras recorran los lotes de trigos argentinos: En el centro del país, los monitores de las máquinas reflejan una alta heterogeneidad de situaciones.

Los pisos de rindes fluctúan de 1000 a 2000 kilos por hectárea, mientras que máximos se ubican en 4000 hasta 5000, pero en promedio, el rendimiento es menor al esperado y al de la campaña previa.

En tanto, los cuadros más afectados se encuentran en la porción norte de la región núcleo, especialmente en la provincia de Córdoba y Santa Fe.

La sequía fue más severa que en la parte sur y en consecuencia impactó más intensamente la helada tardía; allí el promedio de rinde no supera los 3000 kilos por hectárea, marcando una caída del 10-15% respecto a la campaña previa.

Del lado de la demanda, en tanto, el sector exportador ha mostrado un vigor sin precedentes; la campaña 2018-2019, que formalmente inició el 1 de diciembre, registró compras anticipadas de cereal por 8,2 millones de toneladas, un récord histórico de comercialización pre-cosecha.

De este total, más del 90% corresponde a compras anticipadas del sector exportador, habiéndose comercializado con precios en firme una mayor proporción que años anteriores (Fuente: Noticias Argentinas).