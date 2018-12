La Ciudad de Buenos Aires prohibirá la actividad de "trapitos" y "limpiavidrios"

BUENOS AIRES, 13 (NA).- La Legislatura porteña se apresta a aprobar hoy el nuevo Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, con el que el Gobierno local prohibirá la actividad de los "trapitos" y "limpiavidrios". Todo indica que el proyecto será sancionado con los votos del oficialismo y de Evolución, que acompañará la medida en general aunque con reparos en algunos artículos en particular.

En tanto, la izquierda, el kirchnerismo y algunos bloques más chicos rechazarán la iniciativa por considerar, entre otras cosas, que se les da demasiadas atribuciones a la Policía. Para la sesión de este jueves se prevén protestas de militantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, por lo que la Legislatura permanecía completamente vallada.

Uno de los principales puntos de esta ley es que prohíbe brindar servicios de cuidacoches o de limpiavidrios en la vía pública, con penas agravadas para los casos en que los infractores operen en grupo. "Es una herramienta importante porque, en vez de poner el foco en el trapito que lo hace por necesidad como lo venía proponiendo el Poder Ejecutivo, apunta contra las redes criminales", explicó el legislador socialista Roy Cortina, uno de los impulsores de la medida.

Hasta el momento, este tipo de actividad sólo constituye una contravención si la persona que ofrece el trabajo "exige" una determinada remuneración, para lo cual la víctima debía comprobar ante la Justicia que la obligaron a dar dinero y no que se lo solicitaron de forma pacífica.

Además, el nuevo Código habilita la intervención directa de la Policía "para hacer cesar la conducta flagrante", por lo que un cuidacoche o un limpiavidrio podrá ser inmediatamente detenido si es descubierto por un efectivo de seguridad realizando esa tarea.

"El texto que impulsamos limita el de arresto a los casos de organización y lo incrementa para los jefes o cabecillas. Además alcanza a quienes la llevan adelante esta conducta en los alrededores de los parques los fines de semana y en oportunidad de eventos masivos", aclaró Cortina.

La oposición, en tanto, cuestiona la "libertad de acción" que tendrán las fuerzas de seguridad y rechaza que las denuncias por hechos de contravención puedan ser anónimas. En contraposición, el Gobierno sostiene que esta norma va a beneficiar a las mujeres que sufren acoso y que no se animan a acusar a los agresores para no quedar identificadas y recibir represalias.