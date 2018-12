Presentaron balances y autoridades en la Rural

Ayer por la tarde la Sociedad Rural de Rafaela llevó a cabo una nueva asamblea general ordinaria, siendo presidida por Pedro Rostagno en el salón Centenario de avenida Brasil.Entre las tareas que se llevaron a cabo, se eligieron asambleístas para suscribir el acta de esta Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario actuantes. Además, se realizó la lectura y consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de recursos y gastos, entre otras cosas.Por su parte, se designó a Leo Alassia como vice presidente por el término de dos años, en reemplazo del médico veterinario Juan José Imvinkelried, por terminación de mandato, que estuvo en la comisión 20 años. En tanto, Claudio Gastaldi reemplazará en la gerencia a Sebastián Operto, que deja su puesto luego de 41 años.Además se nombró a Alejandro Galbusera, a Fernando Belinde y a Jorge Pesse como nuevos miembros, por dos años, en reemplazo de Aldo Gribaudo, Adolfo Albrecht, Ariel Blatter, Adrián Lungo y Leonardo Alassia, que también terminaron su mandato. También finalizaron Alejandro Borgnino, Ignacio Arnoldt y Beatriz de Zenklusen.Recordemos que también cumplieron mandato en el Consejo Económico Rodolfo Demo (21 años), Julio Bellezze y Jorge Emanuel Ghiano, por terminación de mandato."Esta presentación de memoria y balance refleja el accionar que tuvimos en estos últimos 12 meses de gestión", comenzó diciendo Rostagno y agregó que "ha sido un año complicado desde lo climático, desde lo económico y desde lo financiero. Lamentablemente el gobierno no está apoyando las actividades productivas y está priorizando lo financiero. Eso se nota en las actividades, en el productor mismo que no se puede financiar, no tiene dinero para invertir en tecnología con lo cual es de esperar muchos rindes en las distintas actividades porque no hay posibilidades de incorporar distintas tecnologías para seguir mejorando en la prosperidad", analizó el actual titular de la Rural.A modo de cierre dijo que "las señales no son de una gran mejora" y dijo que "esperemos si en vista de un año electoral hay algunas acciones del gobierno que mejoren este panorama", finalizó.Sebastián Operto dejará el próximo 31 de diciembre de ser el gerente de la Sociedad Rural de nuestra ciudad luego de 41 años, pero indudablemente y como era de imaginar, seguirá ligado a la entidad, seguramente en la organización de la muestra que se hace todos los años, como así también de algún que otro evento que se realice.Anoche, en plena asamblea fue agasajado y se lo mencionó como un baluarte importante en lo que él considera "una vida" dentro del predio."No te podés ir del todo, es un vida acá dentro. Llega el momento de irte y uno se pregunta en qué momento pasó todo, tanto tiempo y hoy se corta. Agradezco a los directivos que me siguen ofreciendo la comercialización de la muestra", le dijo a LA OPINION, antes de ingresar a la reunión.Operto, de 66 años, ingresó a trabajar a la Rural cuando tenía sólo 19 años trabajando en una oficina impositiva, en el control lechero y por secretaría, todo bajo la presidencia de Juan Carlos Armando, allá por el 72'. Luego de 20 años llegó a la gerencia luego de que el presidente Miguel Boggero lo nombrara, lugar que hasta el día de hoy ocupa. "Soy el más antiguo dentro de la Rural", dijo entre risas."Es toda una vida en la entidad y refleja lo que es la persona: honesta, cálida, buen compañero al quien no tenemos más palabras que agradecimiento", expresó Rostagno sobre la salida de Operto.